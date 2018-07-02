Çinli Firmanın Lazer Silahı 800 Metreden Kıyafetleri Yakabiliyor

Çinli teknoloji şirketlerinden biri, ülkede görev yapan polisleri tamamen farklı tarzda silahlarla donatmak için harekete geçti. Şirket, yaptığı açıklamayla birlikte deriyi ve kıyafetleri 800 metre öteden yakabilen silah geliştirdiklerini söyledi.

ZKZM Laser isimli şirket, Çin Bilimler Akademisine bağlı olarak kurulan Xi’an Optik ve Hassas Mekanik Enstitüsü ile birlikte lazer silahı geliştirdi. Rehine olaylarında kullanılmak üzere tasarlanan silahın, insanları rehin tutanları oldukça uzaktan etkisiz hale getirmek için kullanılacağı duyuruldu. ZKZM-500 adı verilen silahın, “doğrultulduğu kişiye dayanılamayacak kadar büyük acı” verecek şekilde geliştirildiği ifade edildi. Silahın ölümcül olmadığı, sadece büyük acılar vererek, suçluyu etkisiz hale getirdiği kaydedilirken, silahın öldürücü seviyede hasar veremediği hatırlatıldı.

AK-47’ye benzer şekilde 3 kilograma yakın ağırlığı bulunan silahın lityum-iyon piller kullandığı ve içerisindeki bataryanın toplamda 1,000 “atış” yapabilecek şekilde tasarlandığı, her atışın arasındaysa iki saniye bulunduğu duyurulanlar arasında kendisine yer buldu.

Yaklaşık 15,000 dolarlık fiyata sahip olacağı söylenen silahın tanıtımından sonraysa internet üzerinde çeşitli tartışmalar yaşanmaya başlandı. Lazer teknolojisinin yapısı dolayısıyla havada 800 metre hareket etmesinin güç olduğu, silahtan çıkan ışınların 800 metre hareket etseler bile yeterli etkileri veremeyecekleri aktarıldı. Buna rağmen Çinli şirket, silahın tanıtımını kendinden oldukça emin şekilde yaptı.