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  4. Çinli Hemşireden Yabancı Hastaya İlginç Not

Çinli Hemşireden Yabancı Hastaya İlginç Not

Çinli Hemşire İlginç Not
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

İngilizce bilmeyen Çinli bir hemşirenin hastasına yazdığı not Reddit’te paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

Notu gören sosyal medya takipçilerinin bir kısmı duygulanırken, bir kısmı notu korkunç buldu ve bir kısmı da notun eğlenceli olduğunu söyledi.

Genç hemşire, hastaya verdiği notta, sabah saat 8.00’da ameliyat olacağı için akşam 22.00’den sonra hiçbir şey yememesi ve içmemesi gerektiğini anlatmak istedi.

Takipçilerden bazıları, "Dünyanın en kötü fal kurabiyesi." ve "Yemek ve su bitti, bu yüzden yarın sekizde seni yiyeceğiz." gibi yorumlarda bulundu.

Hastaya acıyan bir takipçi de, "Yazık sana, canilerin bile son yemek hakkı vardır." şeklinde bir yorum yaptı.

Bir diğer yorumda da, "Bağlam dışında bu daha çok aç susuz kalan ve acılarına son vermek isteyen birinin notuna benziyor." ifadelerine yer verildi.

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