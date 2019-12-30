Çinli İnternet Devi Görüntülü Konuşma Uygulaması Çıkarıyor

Çinli internet teknolojileri devi Tencent, yaptığı açıklama ile yeni bir görüntülü konuşma servisi geliştirmek adına çalışmalara başladıklarını ve yakın zaman sonra Çinli kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Tencent, uzun süredir sosyal medya ve video oyunları olmak üzere internet temelli birçok farklı platforma yatırımlarını sürdürüyordu. Adını League of Legends'in çoğunluk hissesini satın alarak duyuran şirket, sonrasında birçok Çin merkezli uygulamaya destek vererek, dünyanın en büyük şirketleri arasına girmişti.

Çin hükumetinin Amerika Birleşik Devletleri merkezli Zoom uygulamasının ülkede kullanılmasını engellemesinin ardından harekete geçen Tencent, yeni uygulamalarının iş dünyasını hedefleyeceğini ve buna uygun özellikler içereceğinin altını çizdi.

Eylül ayında Zoom uygulamasının yasaklanamasının ardından resmi görüntülü konferanslar için Çin'de bir boşluk olduğunu belirten uzmanlar, Tencent'in bu açığı kapatmak istediğini aktardılar.

Tencent, halihazırda WeChat Work uygulamasıyla B2B görüntülü konferans hizmeti sunuyordu. Buna rağmen bunu genele yayacak ve bütün dünyaya açılacak bir uygulamanın peşinde olan şirket, yakın zaman sonra uygulamayı tanıtacaklarını belirtti.