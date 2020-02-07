Çinli Markadan Virüs Geçirmeyen Otomobiller Geliyor

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü için şirketler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Volvo'nun sahibi olan Geely, virüs geçirmeyen otomobil üretmek için araştırmalara başladı.

Geely'den Virüs Geçirmeyen Araçlar Geliyor!

Geely yaptığı açıklamada Corona virüsü ile mücadele etmek için virüs geçirmeyen araçlar üreteceğinin müjdesini verdi. Yapılan açıklamada havayı temizleyecek ve virüsleri filtreleyecek, sağlıklı arabalar geliştirmek için 370 milyon yuan kaynak aktarıldığı açıklandı. Geely'nin üreteceği araçlarda anti bakteriyel ve anti viral özelliklere sahip havalandırma sisteminin olacağı bilgisi paylaşıldı.

Geely CEO'su An Conghui açıklamasında "salgının önlenmesi için uzun süreli bir çaba gerekiyor, arabalar insanları ikinci evleri" dedi. Geely'nin yeni projesi Tesla'nın araçlarında bulunan Biyolojik Silah Savunma Modu'na benzetilmekte. Tesla'nın araçlarında diğer araba filtrelerinden 100 kat daha etkili HEPA filtreleri bulunmakta.

Virüs geçirmeyen aracın özelliklerinin ne olacağı hakkında herhangi bir bilgi şu an için bulunmuyor. Şu anda Corona virüsünden 493 vatandaş hayatını kaybetti. Virüse yakalanan vatandaşların sayısının 24426 olduğu açıklandı. Virüse yakalanan vatandaşların sayısının 24426 olduğu açıklandı.

Geely tarafından Corona virüsünü geçirmeyen araç hakkında açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.