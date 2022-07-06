Çinli Markalar Rusya Pazarının %90'ını Ele Geçirdi

Dünya'nın yüz ölçümü olarak en büyük ülkelerinden biri olan Rusya; Apple, Samsung ve daha pek çok batılı markaların çekilmesi nedeniyle telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve ev aletleri pazarında büyük değişiklikler gördü. Sonuç olarak uzmanlar, Rusya'da satılan markaların %90'ının yakında Çinli markalar olacağını tahmin ediyor.

Devam eden Rus-Ukrayna Savaşı, ABD ve AB'yi Rusya'ya karşı kısıtlayıcı önlemler almaya zorlayarak ülkedeki akıllı telefon ve teknoloji ortamını önemli ölçüde değiştirdi. 2022'nin ilk yarısında en çok satan 7 markanın hepsinin Çinli olduğu düşünüldüğünde, akıllı telefon pazarı bu noktada en dinamik değişim yaşayan sektör oldu. Rusya'da hâlihazırda en çok satan telefon markaları arasında Realme, Vivo, Xiaomi, Tecno, Infinix, ITel ve Nokia yer alıyor.

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki en büyük geniş hatlı BT distribütörlerinden biri olan Marvel Distribution'da bir Rus medya kuruluşu olan Kommersant'a, 2022'de Tecno, Infinix, Realme ve Xiaomi cihazları tarafından yıllık bazda %100'den fazla büyüme yaşandığı belirtildi.

Gelecekte Birçok Çinli Marka Daha Rusya Pazarına Girecek

Özellikle Realme, 2021'in ilk yarısında ülkede sadece 498.000 adet satmıştı ancak bu yıl şimdiden 1,1 milyon adetten fazla sattı.

Uzmanlar gelecekte daha az popüler Çinli markaların da Rusya pazarına gireceğine ve pazarda söz sahibi olabileceğine inanıyor. Durum böyleyken Rusya'nın gelecekte tekrar batılı cihazları pazarına sokma konusunda yönelimi olmaması muhtemel.

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