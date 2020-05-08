Çinli Mobil Oyun Geliştiricilerin Dudak Uçuklatan Geliri!

Analiz şirketi olarak bilinen Sensor Tower, popüler mobil oyun geliştiricileri açıkladı. Android ve iOS platformunda milyonlarca indirme alan popüler mobil oyunların üreticileri bu listede. Çinliler mobil oyun pazarını da ele geçirmiş durumda.

Çinliler Mobil Oyun Pazarını Ele Geçirdi!

Tanınan analiz firması Sensor Tower, Çin merkezli popüler mobil oyun geliştiricilerinin bir listesini paylaştı. Hem Apple App Store hem de Google Play platformu incelenerek hazırlanan rapor, Nisan 2020 ayı içerisinde mobil oyunları en fazla indirilen, en fazla gelir sağlayan gözde üreticileri içeriyor.

Raporun sadece Çinli oyun üreticilerinden oluştuğuna şaşmamak gerek çünkü PUBG Mobile, Lords Mobile, Rise of Kingdoms gibi indirme rekoru kıran mobil oyunların çoğunluğu Çinli şirketlere ait. Tencent Games, NetEase, Lilith Games, FunPlus, IGG ve diğer Çinli mobil oyun geliştiricilerin sadece Nisan ayında elde ettiği gelir 1.74 milyar doların üzerinde. Bu, Mart 2020’ye kıyasla yüzde 14 gibi rekor bir artışa işaret ediyor ve mevcut küresel mobil oyun pazarı gelirinin yüzde 27.5’ini oluşturuyor.

Kazançları Dudak Uçuklatan Çinli Oyun Şirketleri

Listeye bakıldığında, Tencent Games Çin mobil oyun yayıncısı sıralamasında lider. Video oyun dağıtımcısı, çok sayıda popüler oyunun arkasında olduğu ve PUBG ile Çin dışında birçok ülkede de başarılı olduğu için bu sürpriz değil. Listedeki diğer önemli isimler arasında ikinci sırada NetEase, ardından Lilith Games ve FunPlus geliyor.

Son yıllarda mobil oyun pazarı yükselişte ve koronavirüs pandemisi nedeniyle şu anda patlama yaşadı. Salgından dolayı birçok insan evinde akıllı telefonda oyun oynayarak zaman geçiriyor.