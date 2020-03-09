Çinli Öğrenciler Ödev Uygulamasını Kötü Puan Vererek Mağazadan Kaldırttılar

Çin'in Wuhan kentinde uzun süredir karnatina altında olan öğrenciler, son zamanlarda görülen en yaratıcı pasif direniş örneklerinden birine imza attılar. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle okula gidemeyen öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına, devlet tarafından geliştirilerek uygulama mağazalarına konulan DingTalk uygulaması, öğrencilerin toplanarak kötü puan vermesi sonrasında mağazadan kaldırıldı.

London Review of Books isimli dergide yayınlanan haberde, öğrencilerin nasıl bir araya geldiği aktarıldı. Çin'in Hunan eyaletinde bağlı Wuhan şehri, aylardır dünyayı tehdit eden yeni koronvirüs COVID-19'un başlangıç noktası olarak gösteriliyordu. Ocak ayının ortalarında karantinaya alınan şehirde yaşayanlar, virüs korkusuyla evlerinden çıkamaz olmuşlardı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde, Çin Komünist Partisi çok sıkı önlemler almıştı. Şehre giriş çıkışları kapatan, herkesi evlerine kitleyen ve kapı kapı test uygulamaya koyulan yetkililer, aslında virüsün yayılmaması amacıyla en doğrusunu yapıyorlardı. Buna rağmen karantina altında olan insanlar için hayat çekilmez seviyelere geliyordu.

(Alibaba tarafından geliştirilen DingTalk uygulamasından bir görüntü)

Ödev uygulamasını kötü puan vererek App Store'dan kaldırttılar

Karantinanın başlaması ile birlikte okullar tatil edilirken, öğrenciler okulların kapalı olmasından çok memnun olmuşlardı. Buna rağmen Çin, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına DingTalk adını verdiği bir uygulama yayınlamıştı. Google Play Store ve App Store üzerinden yayınlanan uygulama, bir tür ödev takip sistemiydi. Öğretmenler sınıflarındaki öğrencilere çeşitli ödevler veriyorlar ve uygulama üzerinden takibini sağlıyorlardı. DingTalk üzerinde ayrıca online dersler başlatılabiliyor ve öğrenciler bu sınıflara katılmak durumunda kalıyorlardı. Yani okullar direkt olarak uygulama üzerine taşınmış ve bir tür uzaktan eğitim sistemine geçilmişti.

Çin hükumetinin ön göremediği durum ise öğrencilerin bir araya gelmesiydi. Çeşitli şekillerde uygulamaya düşük puan verildiğinde mağazadan kaldırılacağını keşfeden öğrenciler, bu bilgiyi aralarında yaymaya başladılar. Bunun üzerine uygulama bir gece 4.9 ortalama puandan ansızın 1.4 puana indi. Uygulamanın geliştiricileri ise sosyal medya hesapları üzerinden, "Biz sadece beş yaşındayız lütfen bize saldırmayın" gibi argümanlar üretmeye başladılar.

Çok hızlı puan kaybeden uygulama, Çin App Store sayfalarından kaldırıldı. Kaldırılma sonrasında bunun arkasında öğrencilerin mi yoksa geliştiricilerin mi olduğu ise henüz ortaya çıkmadı. Yine de öğrenciler, istediklerini almayı başardılar.