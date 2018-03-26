Çinli Oyuncular PUBG’de Daha Fazla Zaman Geçiriyor

PlayerUnknow's Battleground, son dönemin en popüler oyunlarından birisi hatta belki de en popüleri olarak öne çıkıyor. Android ve İOS platformuna da çıkış yaparak popülaritesini katlayan PUBG, özellikle ABD ve Çin’de milyonlarca oyuncudan oluşan çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Oyun, Steam’de ise en çok gelir elde eden oyun konumunda. Oyunu daha çok kimlerin oynadığı ile ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre, Çin’lilerin PUBG’ye Amerika’lılara göre iki kat daha fazla zaman ayırdığı açıklandı.

SteamSpy Analisti Sergey Galyonkin’in GDC 2018 Paneli’nde yaptığı açıklamalara göre, Çinli oyuncular PUBG’ye en çok ilgi gösteren ülkelerin başında yer alıyor. Galyonkin’in paylaştığı detaylara göre, Amerika’lı oyuncular oyunu haftada ortalama 7 saat oynarken, Çin’li oyuncular bu oyunu haftada ortalama 16 saat oynuyorlar. Hatta Çin’liler PUBG’ye o kadar büyük bir ilgi gösteriyorlar ki, Çin’deki Steam hesaplarının %78’i PUBG oyununa sahip durumda.

Bunların büyük bir çoğunluğunun, PUBG’nin geçen yıl Çin’deki popülaritesinin artması sonucunda oyuna sahip olduğu söyleniyor. ABD’li Steam kullanıcıları ise, hesaplarında çok daha fazla oyuna sahipler ve muhtemelen bu sebeple PUBG’ye daha az zaman ayırıyorlar. Oyunun Çin’de bu kadar çok oynanmasının sebeplerinden biri de, Çin’de internet kafalerin oldukça yaygın ve popüler olması. İnternet kafelerde genellikle tek bir Steam hesabı bulunuyor ve kafedeki birden fazla oyuncu aynı hesap üzerinden online oyunlar oynayabiliyor.

PUBG, yakın zamanda 1. yıldönümünü kutladı ve oyuna 4x4 özelliğindeki yeni bir haritanın bu yıl ekleneceğini duyurdu.