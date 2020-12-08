Çinli Sinovac Aşısı Ne Kadar Etkili? İlk Sonuçlar Geldi

Sinovac aşısı ne kadar etkili? Türkiye'de de faz 3 denemeleri devam eden Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğu netleşti. Sinovac aşısı ne kadar etkili? İşte detaylar.

Sinovac Aşısı Ne Kadar Etkili?

Endonezya'nın devlete ait ilaç şirketi Bio Farma'nın sözcüsü Iwanduino tarafından yapılan açıklamada, "Klinik araştırma ekibimiz bir ay içinde ara verilerin etkililiğinin yüzde 97'ye kadar çıktığını tespit etti" cümlelerine yer verildi.

Endonezya'da 1.600 kişide yapılan klinik deneylere göre aşının etkinliğinin yüzde 97 olduğu belirtildi.

Çinli Sinovac aşısının etkinlik oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde " Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı." demişti. Sinovac aşısı Türkiye'de de faz 3 deneme aşamasında bulunuyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.

Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı yüzde 94,1 etkinliğe sahip. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.