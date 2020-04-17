Çinli Şirket Rokid, ABD’de Coronavirüs Gözlükleri Satmak İstiyor

Termal tarayıcılar yeni bir şey sayılmaz ve günümüzde bunun çeşitli örneklerini havaalanları gibi yerlerde görmeye devam ediyoruz. Ateşi olan insanları tespit etmek için kullanılan bu teknoloji, görünüşe göre şimdi de gözlüklerde kullanılıyor. Çinli şirket Rokid, coronavirüs taşıyan hastaları tespit edebilen termal teknolojili gözlüklerini ABD’de satışa çıkarmak istiyor.

Covid-19 Gözlüğü, Aynı Anda 200 Kişiyi Tarayabiliyor

Rokid’in son teknolojili gözlüklerini, hali hazırda ABD’deki birkaç şirkete sunduğu söyleniyor. T1 olarak adlandırılan bu gözlükler, 3 metreye kadar mesafeden aynı anda 200 kişinin vücut sıcaklıklarını algılayabilen bir kızılötesi tarayıcı ile geliyor. Bu da demek oluyor ki, yetkililer alanda hızlı bir şekilde tarama yaparak kimlerin Covid-19 semptomları gösterdiğini çok daha çabuk bir şekilde tespit edebilecek.

Bu özel gözlükler Qualcomm yonga seti, 12MP kamera ve artırılmış gerçeklik desteği ile birlikte geliyor. Hatta gözlüklerle yüz tanıma işlemlerinin yapılabilmesi için şirket IoT ve yazılım çözümleri de sunuyor.

Aslında bir insanın ateşinin olmaması, onun coronavirüs taşımadığı anlamına da gelmiyor elbette. Ateş semptomlardan sadece birisi ancak en azından yetkililerin gözle görülür hasta olanları ayıklamasına ve belki de ek testler yapmasına yardımcı olabilir. Üstelik bunun giyilebilir bir teknoloji olması nedeniyle kolayca taşınabileceği ve bir merkezden başka bir merkeze kolayca aktarılabileceği, bu sayede aynı anda daha fazla alanda etkili bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir.