Çinli Şirket Snapchat'i Satın Aldı

Çinli medya şirketi Tencent Çarşamba günü şok bir satın alım gerçekleştirdi. Son zamanlarda pek iç açıcı bir kullanım sunamayan Snapchat'in yüzde 12'lik hissesi Tencent şirketine satıldı. Böylelikle Snapchat'in Çin pazarında daha popüler olacağı düşünülüyor. Ancak şirketin bu satın alımdaki amacının daha çok finansal olduğu ifade edildi.

Özellikle Instagram'a Hikayeler özelliği gelmesinden sonra kullanım sayısı bir hayli azalan Snapchat'in yapımcısı Snap Inc. Mart ayında 17 dolar hisse değerine sahipti. Ancak bu yılın çeyrek dönem sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yüzde 16 değer kaybetti ve 12,67 dolar hisse değerine sahip olduğu belirtildi. Fakat Çarşamba günü sessiz sedasız gerçekleştirilen anlaşmayla beraber Snap Inc.'in tekrar hisse değerini artırabileceği ve Snapchat kullanımında artış yaşanacağı öngörülüyor.

Snapchat'in A sınıf hissesinden yüzde 12'lik kısmına 1.7 milyar dolar ödeyen Tencent, şirket içerisinde oy hakkına sahip olmadığını açıkladı.

Ayrıca bu yıl içerisinde Çinli şirketlerle ABD'li sosyal medya devleri arasında pek çok anlaşma oldu. Bu sebepten dolayı Tencent'in Snapchat'i komple satın alacağı ifade edliyordu ancak Wedbush Securities analistlerinden olan Michael Pachter, "Tencent birçok ufak hisse yatırımı yapıyor. Bu yatırımdan Snapchat’i satın alacakları fikrini çıkaramayız.” diyerek Tencent'in böyle bir satın alım yapmasının zor bir ihtimal olduğunu belirtti.