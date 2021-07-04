Çinli Taykonotlar İlk Defa Uzay Yürüyüşü Yaptı

Çinli taykonotların uzay yürüyüşü sosyal medyada merak uyandırmayı başardı. İki Çinli astronot, uzay yürüyüşü ve diğer görevleri gerçekleştirmek için Tianhe modülünden çıkış yaptı. Çin İnsanlı Uzay Ajansının (CMSA) aktardığı görüntüler, iki taykonotun Çin'in kendi modülündeki çalışmalarını gösteriyor.

İki Çinli astronot veya taykonot, Çin'in Tianhe Uzay İstasyonu modülünden robotik kolu test etmek de dahil olmak üzere bir dizi planlı görevi yürütmek için çıkış yaptı.

Şu anda Çin'in Tianhe Uzay İstasyonu çekirdek modülünde bulunan Shenzhou-12 ekibinden biri olan taykonot Liu Boming, Pazar günü sabah 08:11 civarında (Pekin saatiyle) kabini açtı ve uzay istasyonu inşaatının ilk araç dışı faaliyetine başladı.

Çinli taykonotların uzay yürüyüşü

Çin İnsanlı Uzay Ajansının (CMSA) aktardığı bilgilere göre, Liu ve ekip arkadaşı Tang Hongbo, kod adı Feitian olan yeni nesil uzay giysisini giyerek birbiri ardına kabinin dışına çıktılar. CMSA'nın basın açıklamasına göre taykonotlar, robotik kola ve kabinin dışındaki çalışma istasyonuna birtakım durdurucular yerleştirdi. Taykonotların ayrıca panoramik kameranın Tianhe modülünün dışına çıkarılması da dahil olmak üzere ilgili çalışmaları yürütmeleri bekleniyor.

Shenzhou-12 ekibinin üçüncü taykonotu Nie Haisheng ise ekip arkadaşlarının uzay yürüyüşü ve diğer görevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için akıllı robotik kol sistemini modül içerisinden test ederken görüldü.

Global Times'ın Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nden (CAST) öğrendiğine göre, Çin'in uzay istasyonundaki robotik kol sistemi, uzaydaki en yüksek kontrol doğruluğuna sahip. Uzaydaki mekanik sistemler arasındaki en karmaşık ve boyut olarak en büyüğü olan kol sistemi, Tianhe'nin giriş çıkışları için bir hayli önemli. Robotik kolların katlanmamış uzunluğu 10.2 metre ve maksimum yükleme kapasitesi 25 ton olup, gelecekte istasyonun uzay laboratuvar modüllerini hareket ettirebilecek kapasitede.

ISS astronotları da uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti

ESA tarafından paylaşılan video, NASA'dan Shane Kimbrough ve ESA'dan Thomas Pesquet'in Uzay İstasyonunun güç sistemini onarmak için devam eden çalışmaların bir parçası olarak güneş enerjisi kurulumunu gösteriyor. Görüntüler, 20 Haziran Pazar günü ISS mürettebat üyesi Aki Hoshide tarafından yakalandı.

ESA, videoyla birlikte paylaştığı açıklamada, "Uzay yürüyüşü sırasında ikili, tüplere sarılmış güneş panellerini açtı, hizaladı, veri kablolarını bağladı ve montaj braketine sabitledi" ifadelerini kullandı. İki astronot, uzay yürüyüşlerine başladıktan yaklaşık yedi saat sonra yörünge karakoluna geri dönmeyi başardılar.