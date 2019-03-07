Çinli Teknoloji Devi Huawei, ABD Hükümetine Dava Açtı

ABD ile Huawei arasındaki soğuk savaşta yeni bir cephe daha açıldı. Çinli teknoloji devi, Huawei'in ürünlerini federal kurumlarda kullanılmasını yasaklayan bir yasa nedeniyle Washington hükümetine dava açtı.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan CIA, NSA ve FBI'ın da aralarında bulunduğu altı Amerikan istihbarat servisinin şefi, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka akıllı telefonların ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşlara kesinlikle önerilmemesi gerektiğini belirtmişti.

ABD’li yetkililer, yabancı şirket veya kuruluşların ABD'nin telekomünikasyon ağında güçlü bir pozisyona sahip olmasının çok büyük riskler taşıdığını söylerken, bu durumun casusluk faaliyetlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Başta Huawei olmak üzere Çinli şirketler üzerindeki ‘ulusal güvenlik’ endişeleri, Washington yönetimini önlem almaya itmişti. Geçtiğimiz yıl Savunma Yetkilendirme Yasası’nı imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, ülke içinde Huawei ve ZTE imzalı teknolojilerin kullanımını resmen yasaklamıştı.

Söz konusu yasağın anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Huawei, Savunma Yetkilendirme Yasası’nın iptali için Washington yönetimine dava açtı. Çinli teknoloji devi, yasağın temel bir dayanağı olmadığı için ABD Kongresi’nin adeta bir cellat gibi hareket ettiğini iddia ediyor.

Huawei, ABD'nin defalarca devlet destekli casusluk suçlamalarına dair kanıt sunmadığını ve bu davanın ABD hükümetini gerçekten sağlam kanıtlar üretmeye zorlayabileceğini söylüyor. Yine de Çinli şirketin davayı kazanması için çok az bir şansı olduğu belirtiliyor.