Çinli Teknoloji Meraklısı Kendi Katlanabilir iPhone'unu Yaptı

Apple'ın teknoloji dünyasında en geride kaldığı noktalardan biri katlanabilir telefonlar olarak görülüyor. Daha geçtiğimiz günlerde Samsung, katlanabilir iPhone olmamasıyla ilgili alaycı alan bir paylaşım yapmıştı.

Henüz Apple tarafından katlanabilir iPhone hakkında kesin bir bilgi gelmese de Çin'deki bir teknoloji hayranı, kendi katlanabilir iPhone'unu yaptı. Daha sonrasında ise cihazın yapım aşamalarına dair detayları BiliBili adlı video platformunda paylaştı.

İşte Katlanabilir iPhone Tasarımı!

Videoda katlanabilir iPhone tasarımının ekranından devre şemasına kadar birçok detay yer alıyor. Tasarımı gerçekleştiren hayranın, katlanabilir ekran görüntüsü elde edebilmek adına anakartı ve devre elemanlarını telefonun iki bölgesine ayırdığı görülebiliyor.

Bir yıllık uzun süren bir çalışma sonrasında ortaya çıkan çakma katlanabilir iPhone, yaratıcısı tarafından Samsung'un isimlendirmesine bir gönderme olarak iPhone V ismiyle tanıtıldı.

Öte yandan Apple hayranı, kendi ürettiği katlanabilir iPhone'u daha iyi tanıtabilmek için Apple'ın sunumlarına benzer bir tanıtım videosu da hazırladı.