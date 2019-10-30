Çinli Tüketiciler Apple Boykotuna Devam Ediyor! Raporlar Kötü

Canalys tarafından yayınlanan raporlara göre Apple, Çin pazarında kan kaybetmeye devam ediyor.

Satışlar Yüzde 28 Azaldı

Açıklanan yeni verilere göre Apple, Çin pazarında satışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüşün normal şartlar altında daha yükseklerde seyretmesinin mümkün olduğunu belirten şirket, iPhone 11 serisinin popülerliğinin bunun önüne geçtiğini vurguladı.

Yine de Apple için daha zor zamanlar geliyor olabilir.

Apple tarafında yaşanan düşüşün en önemli nedeni Amerika ile Çin ve hatta Huawei arasında yaşanan ticaret savaşlarından kaynaklanıyor. Amerika tarafından uygulanan yasaklar ve ambargolar Çinli tüketicilerde Amerikan mallarına karşıt bir hissiyat oluşturmaya yol açtı. Yılın başından bu yana hissedilen tepki, ilerleyen zamanlarda daha ağır bir hale girecek gibi gözüküyor.

Nitekim analistler Çin'de iPhone satışlarının önümüzdeki Mayıs ayında yüzde 50 oranında düşeceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte Amerika'nın yaptırımlarına karşın Huawei tarafını tutan kullanıcılar, bu noktada şirkete önemli bir büyüme sunmuş gibi gözüküyor. Son çeyrekte Çin pazarında yüzde 66 oranında büyüyen Huawei, 41,5 milyon birim akıllı telefon satıp yüzde 42,4 oranında pazar payına ulaştı.

Sadece üçüncü çeyrek içerisinde 97,8 milyon akıllı telefonun satıldığı Çin pazarının şirketler için ne kadar önemli olduğundan bahsetmemize gerek yok. Ancak Çin pazarı, neredeyse tamamen Çinli üreticilere ait olmaya başladı.

Bu arada Çin pazar payı dağılımında Huawei'yi sırasıyla Vivo, Oppo, Xiaomi, Apple ve diğer markalar izliyor.