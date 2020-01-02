Çinli Üreticiden Rekor: 1 Dakikada 10.000 Adet Sattı!

Çinli teknoloji devlerinin başarısı sürüyor. Honor, akıllı saat modeli MagicWatch 2 ile satış rekoru kırdı. Huawei’nin alt markası olarak bilinen Çinli üretici, 2020’de akıllı giyilebilir ürünlerle başarı sağlayacak gibi görünüyor. İşte Honor’dan beklenmedik satış rekoru!

Apple, Samsung gibi dünya devlerinin tahtına oturmak isteyen Çinli üreticilerin başarıları 2020’de de sürecek hatta rekabet ortamı daha da alevlenecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin tarihinin en yüksek akıllı TV satışını gerçekleştirerek bir ilke imza atan Xiaomi’nin arkasından Honor kendini gösterdi. 2020’ye girdiğimiz saatlerde 1 dakika içerisinde tam 10.000 adet Honor Magic Watch 2 satışı gerçekleştirildi. Henüz yeni bir ürün olan MagicWatch 2’ye ilgi inanılmazdı. Bir sonraki satışın 7 Ocak 2020’de gerçekleştirileceği ancak belli saatlerle sınırlandırılacağı belirtildi. Görünün o ki saate ilgi büyük ve giyilebilir ürünlere ilgi artıyor. Kalp atış hızı, kan basıncı ve oksijen seviyesi gibi sağlık izleme özellikleri gelen akıllı giyilebilir cihazlar büyük rağbet görüyor.

Honor MagicWatch 2, farklı fiziksel aktiviteler için 15 farklı spor modunu destekliyor. Kirin A1 işlemci, 1.39 inç büyüklüğünde yuvarlak hatlı AMOLED ekrana sahip olan saatle Bluetooth bağlantısı üzerinden çağrı yapılabiliyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen saatin pili 14 güne kadar dayanıyor. 42mm model tercih edildiğinde pil dayanıklığı 7 güne düşüyor. Saat henüz Türkiye’de satışa çıkmadı. 46mm modeli 189 Euro, 42mm modeli 179 Euro fiyat etiketiyle satışta.