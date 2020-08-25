Çinli Telefon Üreticisinin Telefonlarında Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi

Transsion, uygun fiyatlı akıllı telefonları ile ön plana çıkan bir akıllı telefon üreticisidir. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Transsion'ın ürettiği binlerce uygun fiyatlı akıllı telefonlarda kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Zararlı yazılım tespit edilen telefon sayısının 200 binden fazla olduğu iddia ediliyor. Transsion şirketinin Tecno W3 modeli akıllı telefonlarında ortaya çıkan skandal olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Transsion Şirketinin Telefonlarında Kötü Amaçlı Yazılım Skandalı

Upstream'in Secure-D platformu, geçen yılın mart ayından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarda Etiyopya, Kamerun, Mısır, Gana ve Güney Afrika olmak üzere toplamda 14 ülkedeki Transsion Tecno W3 model akıllı telefonların kullanıcıların izni olmadan bazı abonelik hizmetlerine kayıt işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

200 binden fazla Transsion Tecno W3 modeli, bugüne kadar kullanıcıların izni olmadan toplamda 19,2 milyon şüpheli işlem yaptığı tespit edildi. Söz konusu şüpheli işlemleri sağlayan ise "com.mufc" isimli uygulamalar olduğu belirtildi. Bu uygulamalar Android uygulama mağazası Google Play Store üzerinden indirilemiyor.

Secure-D, yüksek sayıdaki şüpheli işlemi araştırmak için Tecno W2 modelini satın aldı. Yapılan incelemenin sonucunda Transsion firması tarafından üretilen Tecno W2 cihazlarında önceden yüklenmiş Triada isimli virüs tespit edildi. Triada virüsünün farkedilmemesi ve üst düzey ayrıcalıklara sahip olabilmesi için cihazın sistem bileşenlerinin içerisine gizlendiği belirtildi. Cihazda yönetici yetkisini elde eden Triada, cihaza çok sayıda kötü amaçlı yazılım indiren bir virüs çeşididir.

Secure-D tarafından yapılan çalışmada, Tecno W2 cihazı internete bağlandıktan sonra önyüklü olarak gelen Triada yazılımı, xHelper isimli bir trojan indirdi. Cihazın kontrolünü ele geçiren xHelper virüsünü silmek ise neredeyse imkansızdır. Cihazda arka kapı oluşturan xHelper, bulaştığı cihaza çok sayıda virüs indiriyor. Transsions şirketinden ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.