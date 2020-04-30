Çinli Virolog Koronavirüs Salgınını Önceden Görmüş

Dünya gündemine bomba gibi düşen Çinli virolog Koronavirüs hakkında önemli açıklamalar yaptı. Üstelik bunu şimdi değil 2018 yılında yapmıştı.

3 milyon civarında insanın hastalanmasına neden olan bu yeni virüs türü, giderek daha fazla yayılıyor. Özellikle de Avrupa ve Amerika'da çok büyük can kayıplarına neden olan virüs, bir türlü geçmek nedir bilmiyor. Ayrıca ne zaman tamamen biteceği ise büyük bir soru işareti.

Yarasa lakaplı Çinli bilim insanı tüm dünyayı uyarmıştı

Yarasa lakabı ile bilinen Çinli bilim insanı bundan kısa bir süre önce bütün dünyayı uyarmıştı. Çinli virolog Shi Zhengli 2018 yılında SARS ile ilgili bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında ilerleyen yıllarda daha büyük Koronavirüs salgılarının ortaya çıkacağını söylüyordu.

Çinli virolog yaptığı konuşmasında, "Biz insanlar, ya doğrudan ya da diğer hayvanlar yoluyla yeni bir viral hastalık doğabileceği konusunda yeteri kadar farkındalık sahibi değiliz. Böyle bir olasılık var” ifadelerine yer verdi. Böylece çok daha uzun bir süre önce hastalığın yayılma riski olduğunu anlatmış. Elbette her kötü senaryoda olduğu gibi bunda da onu dinlememişler.

Wuhan viroloji Enstitüsü'nde çalışan bilim insanı, egzotik hayvan satışının sınırlanması gerektiğini savunuyor. Böylece vahşi hayvanlardan bulaşan hastalıkların önüne geçilebilir. Sizce bu bilim insanı söyledikleri konusunda haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.