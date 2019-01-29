Çinli Yayıncıların Dekolte Kıyafetler Giymeleri Yasaklandı

İlginç yasaklarıyla sık sık gündeme gelen Çin, bu sefer de kadın yayıncıların dekolte kıyafetler giymelerini yasakladı.

Çin’in Hubei bölgesinin canlı yayın sektörüne getirilen yeni düzenlemelerle, ülkenin en popüler canlı yayın platformu Douyu’da yayın yapan kadınların iç çamaşırı ve ten rengi çorap gibi ‘dekolte’ kıyafetler giymeleri yasaklandı.

Salı günü Wuest Yazılım Endüstrisi Birliği'nden (WSIA) Global Times 'a gönderilen basın açıklamasına göre, canlı yayın yapanların iç çamaşırı, şeffaf giysiler veya ten rengi taytlar gibi kıyafetler giymelerine izin verilmeyecek.

Yeni kıyafet yönetmeliği, WSIA, Hubei Standardization Society, Çin'in lider canlı yayın platformu Douyu ve diğer yerel teknoloji şirketleri arasında altı ay süren görüşmeler sonrasında yayınlandı.

WSIA direktörü Li Yao, Salı günü Global Times ’a verdiği demeçte, Wuhan’ın ülkenin en büyük canlı yayın şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Wuhan'da ortaklaşan ilkelerimizin gelecekte de ülke çapında destekleneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Canlı yayın platformları düzenlemeyle birlikte, kötüye kullanımlarını bildirmek isteyen kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet verecek. Şirketler, kullanıcıların şikayetlerini aldıktan 90 saniye içinde kuralları ihlal eden kişinin yayınını durduracak veya hesabını tamamen yasaklayacak.

The Beijing News ’e göre, Haziran 2018 itibarıyla Çin’de 425 milyondan fazla canlı yayın kullanıcısı bulunuyor.