Çinli Yonga Devi Broadcom, CA Technologies’i Satın Aldı

Çin merkezli dünyanın en büyük yonga üreticilerinden Broadcom, 19 milyar dolar karşılığında Amerikalı yazılım devi Computer Associates (CA) Technologies’i satın aldı.

Yakın zaman önce sektördeki en büyük rakibi Qualcomm’u satın almak için yaptığı 117 milyar dolarlık teklifi ABD Başkanı Donald Trump’ın engellemeleri sebebiyle geri çekmek zorunda kalan Broadcom, amacına ulaşamamıştı. Hatta Çinli şirketin CEO’su Hock Tan, anlaşmayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir görüşme yapmış, ancak olumsuz sonuç almıştı.

Bu yılın başlarında ABD’nin ‘ulusal güvenlik’ endişelerini gidermek amacıyla Singapur’daki merkezini San Jose, California'ya taşıyan Broadcom, yazılım üreticisi CA Technologies'i satın aldı. Çarşamba günü CA'ya 44,50 dolarlık hisse başı teklifi yapan Çinli şirket, anlaşmayı toplamda 19 milyar dolar karşılığında tamamlandı.

Broadcom CEO’su Hock Tan, “Bu anlaşma, dünyanın önde gelen altyapı teknolojisi şirketlerinden biri olduğumuz için çok önemli bir kilometre taşını temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

CA Technologies'in yazılım sektöründe benzersiz bir konuma sahip olduğunu söyleyen Tan, bu satın almanın iş dünyasına yönelik hizmet portföylerine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.