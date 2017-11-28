Çinli ZTE'den Türkiye'de Dev Yatırım

Çin’in telekomünikasyon şirketi ZTE Cooperatief U.A, Netaş Telekomünikasyon AŞ hisseleri üzerinden Türkiye’de dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Resmi imza töreni 29 Kasım’da gerçekleşecek. Netaş’a boyut atlatacak bir yatırım olarak değerlendirilen imza törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılması bekleniyor.

Bu yıl 50. yılını kutlayan Netaş AŞ, bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech BV portföyünde bulunan yüzde 48,04 hissesini ZTE’ye satacak. 29 Kasım’daki imza töreniyle de 101,3 milyon dolar değerindeki bu satış resmileşecek.

Netaş AŞ’nin CEO’su Müjdat Altay, ZTE’nin yeni yatırımlarıyla ve ortaklığıyla Netaş’ın küresel anlamda büyüyeceğini ve küresel bir aktör haline geleceğini belirtti. ZTE’nin bilişim alanında dünyanın önde gelen patent liderlerinden biri olduğunu kaydeden Altay, ZTE’nin desteğini yanlarına alarak Türkiye’de teknoloji geliştirme alanında tarihin en büyük yatırımlarından birine imza attıklarını ifade etti.

Netaş’ın zaten gelişmekte olan bir şirket olduğunu vurgulayan Altay, şirketin son sekiz yılda değerini 9 kat artırdığının altını çizdi. Ayrıca ZTE ortaklığının hem Ar-Ge alanında hem de istihdam yaratma adına etkili olacağını belirtti. 29 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek imza töreni aynı zamanda Netaş’ın 50. Yıl Zirvesi olma özelliğini de taşıyor. Törene Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra ZTE Yönetim Kurulu Başkanı Yin Yimin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jane Chen ve Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Zhang Zhenhui de katılacak.