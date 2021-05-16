Çip Krizinin Faturası Açıklandı: 110 Milyar Dolarlık Zarar

Çip krizi 110 milyar dolar zarar yaşatacak. ABD merkezli bir danışmanlık firmasının son araştırması, küresel çip kıtlığının otomotiv sektöründeki etkisini gösteriyor. Dev teknoloji firmaları da dahil olmak üzere otomotiv üreticileri kriz sonunda iflas edebilir.

Geçen yılın sonundan bu yana, çeşitli endüstriyel sektörlerde mikroçip kıtlığı yaşanıyor.

Danışmanlık firması AlixPartners, küresel yarı iletken yonga kıtlığı krizinin 3,9 milyon araç üretimini etkileyeceğini tahmin etti. Bu yüzden 2021 yılı sonunda otomobil üreticilerinin 110 milyar dolarlık gelir kaybı yaşayabileceğine dikkat çekti.

Firma Cuma günü yaptığı açıklamada, çip sıkıntısının, otomobil üreticilerinin şu anda çalışamadığını ve gelecekteki kesintileri önlemek için daha uzun vadeli "tedarik zinciri esnekliği" yaratma ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi.

Çip krizi 110 milyar dolar gelir kaybı yaşatacak

Otomobil üreticilerinin daha önceki yıllarda, egzoz sistemlerinde kullanılan paladyum ve platin gibi değerli metaller de dahil olmak üzere belirli hammaddelerin üreticileriyle doğrudan tedarik anlaşmaları yapıyordu.

Değerli metal tedariklerini güvence altına almaya yönelik bu yaklaşım, otomotiv pazarındaki arz ve fiyat kesintisinden sonra başlamıştı.

AlixPartners'ın küresel otomotiv uygulamasının eş lideri Mark Wakefield, otomobil üreticilerinin artık yarı iletken üreticileriyle de doğrudan ilişki geliştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Wakefield, otomobil üreticilerinin yarı iletken veya diğer hammaddeleri satın almak ve bu tür anlaşmaların mali yükümlülüklerini üstlenmek için uzun vadeli taahhütlerde bulunma konusunda isteksiz olduklarına inanıyor.

Fakat şirketler için uzun vadede risk büyüyecek gibi görünüyor. Wakefield, "Yarı iletkenlerin eksikliğinden dolayı üretim kaybetme riski potansiyel değil, gerçekten var" diye ekledi.

Bu araştırmaya ek olarak Ford Motor Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel yarı iletken kıtlığına yanıt olarak otomotiv parçalarını daha erişilebilir çipler kullanacak şekilde yeniden tasarladığını söyledi.

The New York Times'ın bildirdiğine göre, yonga kıtlığı diğer sektörlere doğru genişliyor. Samsung ve Apple dahil olmak üzere pek çok teknoloji üreticisi son ürünlerin teslimatlarında olası gecikmeler yaşayacaklarını bildirdi.

Kriz aynı zamanda otomobil alıcıları için daha uzun bekleme sürelerine de sebep oluyor. New York Times'a göre Porsche, müşterilerin arabalarını almak için fazladan 12 hafta beklemek zorunda olabileceği konusunda uyardı.

Küresel çip kıtlığının fiyatlar da dahil olmak üzere pek çok konuda negatif bir etki yaratacağı düşünülüyor.