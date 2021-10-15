Çip Krizinden Renault da Etkilendi: Üretimde Değişikliğe Gidiliyor!

Otomobil ve teknoloji üreticilerinin önemli ölçüde etkilendiği çip krizi, Renault şirketine de sıçradı. Üretimde değişikliğe giden şirket, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacağını duyurdu. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Çip Krizi Renault'a da Sıçradı

Otomotiv endüstrisi ve teknoloji dünyası çip krizinden ciddi ölçüde etkilendi. Krizden etkilenen şirketler arasına Renault da katıldı. İHA'daki habere göre şirket, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacağını açıkladı.

Renault tarafından çalışanlarına gönderilen bilgilendirmede, araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 tarihinden 25 Ekim 2021 tarihine kadar bir hafta boyunca üretime ara verileceği belirtildi. Üç günlük çalışma sonrasında 28 Ekim 2021 tarihinden 4 Kasım 2201 tarihine kadar yine 7 gün boyunca üretime ara verilecek.

Fabrika mekanik direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında 20-21 Ekim 2021, vites kutusu montaj hattında 18-19-20-28 Ekim 2021 ve 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021 tarihleri arasında üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Şasi montaj ve batarya montaj hatlarında da 18 Ekim 2021 tarihinden 25 Ekim 2021 tarihine kadar üretime ara verilecek. Üç günlük aranın ardından 28 Ekim 2021'den 4 Kasım 2021 tarihine kadar üretime tekrar ara verileceği ifade edildi.

TOGG Çip Krizinden Etkilenecek mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda çip ve batarya krizlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Çip krizinin bir yıl daha devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Karakaş, "Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz" sözlerine yer vermişti.

Tüm dünyada büyük bir sorun olan batarya krizine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Karakaş, "Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok" ifadelerine yer vermişti ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti:

"Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette.Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."

Karakaş, "Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk" ifadelerini kullanmıştı.