Çıplak Fotoğraf Arayan Yahoo Çalışanı Altı Bin Hesabı Hackledi

Kullandığınız platformun güvenliğini sağlamak isteyen çalışanlar sizin gizli verilerinize erişmek isterse ne olur? Eski bir Yahoo çalışanı, çıplak fotoğraf bulmak amacı ile altı binin üstünde Yahoo hesabını ihlal etti.

Binlerce Hesabı Karıştırdı!

Yahoo'da on yıldan fazla bir süredir çalışmış olan 34 yaşındaki mühendis hesapları ihlal etmek, iç sistemlere erişmek ve şifreleri kırmak için şirketteki bazı erişim yöntemlerini kullandığını itiraf etti. Yaptığı açıklamada çıplak fotoğraf ve görüntü bulmak amacı ile genç kadınların ve meslektaşlarının hesabını karıştırdığını itiraf eden mühendis, bu kişileri hedef aldığını belirtti.

iCloud, Dropbox, Facebook ve Gmail gibi kullanıcıların özel görüntüler saklama eğiliminde olduğu yerlere erişmek için çeşitli dahili Yahoo sistemlerini kötüye kullandığını açıklayan mühendis, Yahoo bu konu hakkında bir soruşturma başlattıktan sonra çalınan görüntüleri sakladığı cihazı imha ettiğini söyledi.

Uzmanların tahminine göre en fazla beş yıl hapis ve 250,000 dolar para cezası ile yargılanacak olan mühendisin, altı binin üzerinde hesabın gizliliğini ihlal ettiği düşünülmekte.

Son Damla Taştı

Son haberlerle birlikte zaten kötü bir itibara sahip olan Yahoo, neredeyse tüm güvenilirliğini yitirdi. 2016 yılında üç milyar kullanıcısının 2013 yılında yaşanan bir ihlalden etkilendiğini açıklayan Yahoo, neredeyse tüm kullanıcıları etkileyen bu güvenlik açığı ile birlikte oldukça önemli bir darbe almıştı.

Söz konusu soruşturma ile ilgili belgelere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.