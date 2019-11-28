Çıplak Fotoğraf Göndermek Artık Daha Güvenli

Yeni yayınlanan mobil uygulama sayesinde güvenli fotoğraf paylaşmak çok daha kolay bir hal aldı. Çıplak ve seksi fotoğrafları paylaşmak yeni yayına alınan Comdom isimli uygulama ile bir tık daha güvenli hale geldi.

Comdom Uygulaması ile Güvenli Fotoğraf Paylaşma Dönemi Başladı

Comdom isimli uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit. Comdom uygulaması çıplak ve seksi fotoğraflarınızın üzerine arkadaşınızın telefon numarasını ve kullanıcı adını filigran olarak ekliyor.

Eklenen fligran sayesinde fotoğrafların izinsiz olarak internette paylaşılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belçika'da geliştirilen mobil uygulama kullanıcıların ilgi odağı oldu. Comdom uygulaması şu anda Türkiye'de kullanıma açık değil. Uygulamayı sadece Belçika'da yaşayan kullanıcılar kullanabiliyor.

Comdom isimli uygulama sayesinde resimdeki kişinin ifşalanması da engelleniyor. Hemen aşağıdan uygulamanın arayüzünün nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Kullanıcı çıplak ve seksi fotoğrafına fligran ekleyerek başkasına gönderse bile o fotoğraf başkası tarafından üçüncü kişilere de gönderilebilir. Bundan dolayı çıplak ve seksi fotoğraf paylaşmak halen tam olarak güvenli değil.

Araştırmalara göre Belçika'da yaşayan 15-21 yaş arasındaki gençlerin %50'si partnerlerine çıplak ve seksi fotoğrafların yanı sıra cinsel içerikli mesajlar da gönderiyor.