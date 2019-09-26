Çıplak Fotoğraflar İnsan Beynini Hızlandırıyor!

İnsan beyni ile ilgili yapılan araştırmaların çok çeşitli boyutlara vardığını biliyoruz. Son yapılan çalışmalar ise, daha çok çıplak fotoğraf gören beynin verdiği tepkiler ile ilgili. İşte haberimizin detayları.

Elitedaily’de yer alan makaleye göre bilim insanları, çıplaklık içeren fotoğrafların beyinde çok farklı etkiler yarattığını gördü. 32 adet insana iki cinsiyetten başka insanların üç çeşit fotoğrafı gösterildi ve bu fotoğraflara ne tür tepkiler verdileri takip edildi.

Çıplak fotoğraflar kadınlarda daha farklı bir etki yaratıyor

MRI teknolojisi ile beyni inceleyen araştırmacılar, tamamen giyinik, yarı çıplak ve tamamen çıplak fotoğrafları 32 insana gösterdi. Fotoğrafları gören kişilerin, en büyük beyinsel aktivitesi tamamen çıplak kişileri gördüklerinde yaşandı.

Araştırma ile ilgili daha da ilginç olan ise, yapılan çalışmalarda kadınların durumu oldu. Kadınlar hem çıplak erkeklere, hem de çıplak kadınlara karşı daha güçlü bir beyinsel aktivite gösterdiler. Ayrıca beynin çıplak insanlar gördüğünde daha fazla dopamin salgıladığı ortaya çıktı.

Kadın ve erkek beyni ile ilgili yapılan çalışmalar giderek daha fazla kapsamlı hale geliyor. 2016 yılında da ventral striatum olarak bilinen ve beynin ödül bölümü olarak görülen kısım hakkında detaylı çalışmalar yapıldı.

Peki sizce de çıplak bedenler, insanlarda beyin aktivitesini hızlandırıyor mu? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.