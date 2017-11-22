Çıplak Fotoğrafları Sızdırılan Jennifer Lawrence'tan Çarpıcı Açıklamalar

Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının 2014'te internete sızdırılmasıyla ilgili bir kez daha konuştu. Olayın şokunu hala atlatamadığını ifade eden Lawrence, "Sanki bütün lanet olası gezegen tarafından topluca tecavüze uğruyordum, dünya üzerinde çıplak fotoğraflarıma ulaşamayacak tek bir insan yoktu" dedi.

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, Hollywood Reporter'ın radyosuna verdiği demeçte, 2014 yılında özel fotoğraflarının internete düşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Özel fotoğraflarının herkesçe ulaşılabilir olmasının kendisine tecavüz ediliyormuş gibi hissettirdiğini söyleyen Lawrence, olayın şokunu üzerinden atmaya çalışmakla meşgul olduğu için 4chan'e dava açmadığını söyledi.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, yaşadığı şok edici deneyim hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hackleme olayı o kadar rahatsız ediciydi ki kelimelere dökmek zor. Aslında hala atlatamadığımı sanıyorum. Güvenliğim beni durumdan haberdar ettiği sırada neredeyse her dakika yeni gelişmeler oluyordu. Adeta bir şantaj vakası gibiydi, saat başı yeni fotoğraflar yayınlanıyordu. Sanki bütün lanet olası gezegen tarafından topluca tecavüze uğruyordum, dünya üzerinde çıplak fotoğraflarıma ulaşamayacak tek bir insan yoktu"

Olayda mağdur kadınların kendisine ulaştığını, başta Apple olmak üzere diğer şirketleri dava etmesini istediğini söyleyen Lawrence, olay olduğu sırada yaşadığı travmayla başa çıkmaya odaklandığı için dava açmadığını söyledi.

ABD'li oyuncu, dava açsa dahi iç huzurunun geri gelmeyeceğini söyleyerek, "Bunların hiçbiri bana iç huzurumu geri getirmeyecek, çıplak fotoğraflarımın yeniden yalnızca bana ve kendisi için çekmiş olduğum Nic'e (erkek arkadaşı) ait olmasını sağlamayacaktı. Dolayısıyla kimseyi dava etmekle uğraşmadım, tek derdim bir an önce kendime gelmekti" dedi.

​Lawrence bu olayın ardından menajeri ne zaman kendisini arasa tetikte olduğunu sözlerine ekledi: "Her seferinde 'Eyvah, şimdi ne oldu?' diyorum. Ortada hiçbir şey yokken bile"

Lawrence'in fotoğrafları cep telefonundan çalınarak internete sızdırılmıştı. Ünlü oyuncu fotoğraflarının sızdırılmasıyla ilgili olarak "Bu bir skandal değil, cinsel suç" yorumunu yapmıştı.