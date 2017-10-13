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Çıplak Selfie Çekilmek Uğruna Canından Oldu

Çıplak Selfie Çekilmek Uğruna Canından Oldu
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Havalı selfie çekilme uğruna bir kişi daha hayatını kaybetti. Üstsüz bir şekilde arabanın camından sarkarak selfie çekilmek isteyen 35 yaşındaki Natalia Borodina, feci şekilde can verdi.

Dünya çapında selfie çekilirken ölen insanların sayısı her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre 2014'te 15 kişi selfie çekerken ölürken, bu sayı 2015’te 39’a, 2016’da ise 82 kişiye çıkmış. 2017 rakamları ise daha açıklanmadı, ancak araştırmacılar sayının önceki yıllara göre artacağını ifade ediyor.

Tren rayları, yüksek binalar, hayvanat bahçeleri ve köprüler, selfie ölümlerinin en çok yaşandığı yerler olarak biliniyor. Sosyal medyada paylaştığınız selfieler iyileştikçe, Instagram gibi mecralarda daha çok beğeni ve takipçi toplayabiliyorsunuz. Ancak havalı selfie çektirme merakı, ölüm riskini de beraberinde getiriyor.

Son kurban, gittiği tatil yerinde üstsüz bir şekilde selfieler çekmeye çalışan Natalia Borodina oldu. 35 yaşındaki Natalia Borodina, tatil için gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde, arabanın camından üstsüz en seksi selfielerini çekmeye çalışırken kaza geçirip öldü.

Borodina’nın, hızla giden arabanın camından sarkarak selfie çekildiği sırada, yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı açıklandı. 

35 yaşındaki turist olay yerinde hayatını kaybederken, arabayı kullanan Ukraynalı arkadaşı Ivanna Boirachuk ise, olaydan sonra paniğe kapılarak kaza yaptı ve ağır yaralandı. 

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ETİKETLER: selfie özçekim trafik kazası selfie ölümleri

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