Çipler Arası Veri Aktarımında Işık Hızı İlk Kez Aşıldı

Hızla gelişen teknoloji karşısında veri aktarımı konusunda da büyük değişimler yaşanıyor. Bilim insanları tarihte ilk defa iki çip arasında ışık hızını geçen bir hızda veri aktarımı sağladı. İşte bilim dünyasında büyük bir ses getiren haberimizin detayları.

Klasik fiziğe göre dünya üzerindeki hiçbir şey ışık hızını geçemez. Ancak bu ilk defa geçtiğimiz günlerde aşıldı. Araştırma; Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Birbirleri arasında fiziksel ya da kimyasal bağlantısı olmayan iki çip arasında veri gönderimi yapıldı.

Kuantum Bilgisayarların Önü Açıldı

Yapılan bu çalışmanın en çok kuantum bilgisayarlar için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kuantum bilgisayarlarda da ışık hızını aşan bir veri aktarımı yapılmak isteniyor.

Bu araştırmayı yapabilmek için laboratuvar ortamında bilgisayar çiplerinde dolaşan bir foton çifti ayarlandı. Foton çifti, her iki çipte de ortak olarak dolaşırken ikisini birden etkilemeyi başardı. Yapılan üst üste deneyler sonucunda %91 oranında başarı yakalandı. Araştırmanın en önemli ismi Dan Llewellyn, her iki çipte de bulunan fotonların tek bir kuantum durumunu paylaştığını ifade etti.

Her iki çipte de kuantum ışınlanmasının gerçekleşmesi tarihte bir ilk olarak görüldü. Geldiğimiz şu noktada artık kuantum bilgisayarlar büyük ölçüde hazır diyebiliriz. Peki sizce bu tür deneyler kuantum teknoloji için ne tür değişimler yaratacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.