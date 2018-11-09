Çipli Kimlik Kartlarına Şifre ve Parmak İzi Desteği

Şu ana kadar 30 milyon vatandaşın sahip olduğu çipli kimlik kartları sayesinde pek çok işlem şifre ve parmak izi ile yapılabilecek.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli yazılımın kullanıldığı yeni kimlik kartları, uluslararası standartlara ve milli güvenlik kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanıyor. Böylece kartların taklit edilmesi ve kopyalanması imkansız hale geliyor.

DHA'ya konuşan EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, eski nüfus cüzdanlarının basit bir matbaada taklit edilebilir olmasından dolayı vatandaşa pek çok mağduriyet yaşattığına vurgu yaptı.

Elektronik kimlik kartlarının, en ileri algoritmalar ve yöntemlerle korunduğuna dikkat çeken Usta, kimlik sorgulamanın bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden yapılacağı bilgisini paylaştı.

“Nüfus cüzdanlarında açık bir şekilde okunabilen bilgilerin tamamı yeni kimliklerde çiplere saklanarak koruma altına alındı” diyen Usta, pek çok işlemin PIN şifresi veya parmak izi ile yapılabileceğini aktardı.

Usta, sağlık bilgilerinin de kart üzerine yükleneceğini söyleyerek, “Vatandaş bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda ilgili hekim hastaya ait sağlık bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Bu da daha kolay ve verimli bir muayene işleminin önünü açacak” dedi.

Şimdiye kadar 30 milyon civarında çipli kart dağıtıldığını ve her ay bu sayıya 1 milyon daha eklendiğini belirten Usta, vatandaşın yeni e-Kimlik çağına adaptasyonunun çok başarılı geçtiğini söyledi.