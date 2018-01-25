Çipli Kimlik Kartlarındaki Güvenlik Açığına Dikkat!

Son dönemde birbirinden önemli operasyonlara imza atan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte belgelerle başkası adına parmak izi verip çipli kimlik kartı çıkartan ve bu yolla yüzlerce kişiyi dolandıran çeteyi çökertti.

2017 yılı itibarıyla dağıtılan çipli kimlikler, birçok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Fakat Siber Polis'in gerçekleştirdiği son operasyon müthiş bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

35 kişilik dolandırıcılık çetesine yapılan baskında, Bilecik'te sahte belgelerle Hayrullah Y. adına çipli kimlik alındığı belirlendi. Çipli kimlik çıkarılırken nüfus müdürlükleri kişinin parmak ve avuç içi izini alıyor. Ancak nüfus müdürlükleri, eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamıyor.

İşte tam bu notkada çipli kimliklerle ilgili çok önemli bir güvenlik açığı da ortaya çıkmış oldu. Firari çete elebaşı Osman Ö.'nün sahte belgelerle başkası adına 'çipli kimlik' aldığı keşfedildi. Bilecik'te yaşayan ve kimliğini yenilemeyen Hayrullah Y. adına sahte belgeler ve parmak izi veren çete lideri, bu yöntemle çipli kimlik çıkardı.

Uzun bir zamandır takip edilen ve Bilecek'te düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanan Osman Ö.'nün üzerinde başkaları adına düzenlenmiş onlarca sahte kimlik bulundu.

Çipli kimlikler için parmak izi ve avuç içi izi alan nüfus müdürlükleri, eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamıyor. Yetkililer, vatandaşları bu konuda uyararak, çipli kimliklerin bir an önce alınması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, adına kendisinden önce sahte çipli kimlik alan kişiler, başvuru sırasında durumu fark edebilecekler ve yetkili makamlara bildirebilecekler.

"Yeni Çipli Kimlik Kartı Nasıl Çıkarılır?" videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: