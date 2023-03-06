Cities: Skylines II Duyuruldu: İşte Çıkış Tarihi

İsveç merkezli strateji oyunları üreticisi Paradox Interactive, bugün gerçekleştirilen sunumda Cities: Skylines II'yi duyurdu.

PlayStation 5, Xbox Series ve PC için duyurulan oyunun, Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacağı açıklandı.

Cities: Skylines II Tanıtım Fragmanı

Şehir kurma oyunları arasındaki en güçlü isimlerden olan Cities: Skylines, yıllar içerisinde binlerce oyuncuyu bünyesinde toplayarak güçlü bir oyuncu kitlesi kazanmıştı. Elde edilen başarının ardından devam oyununun gelmesi de gecikmedi.

Bir süredir üzerinde çalışılmakta olan Cities: Skylines II, 2023 yılı içerisinde strateji meraklılarının beğenisine sunulacak.

Paradox Interactive CEO'su Frederik Wesker, yeni oyuna ilişkin, "Cities markası, on yılı aşkın bir süredir Paradox'un oyun kataloğunun önemli bir parçası olmuştur. Cities: Skylines, milyonlarca kopya satan, daha geçen yıl 5,5 milyondan fazla yeni oyuncuyu ağırlayan ve Cities: Skylines II'nin temelini oluşturan büyük bir başarıdır. Eşi görülmemiş miktarda kişiselleştirme ve oyuncu kontrolü ile Cities: Skylines II, şehir kurma serisinin sınırlarını zorlamaya devam edecek." dedi.