Cities: Skylines Ücretsiz Oynanabiliyor!

2015 yılında çıkış yapan; fakat halen hatrı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olan, Steam üzerinde oldukça iyi yorumlar alan simülasyon oyunu Cities: Skylines için özel bir ücretsiz hafta sonu kampanyası başlatıldı.

Oyuncular bugünden itibaren Cities: Skylines'ı ücretsiz indirerek 3 gün boyunca, yani 11 Şubat Pazartesi gününe kadar oyunu ücretsiz oynayabilecekler. Eğer oyunu oynayıp beğenirseniz ve pazartesi gününden sonra oynamaya devam etmek isterseniz de %75'lik büyük indirimden faydalanabileceksiniz. Bu indirim sayesinde normalde 49 TL olan oyunun fiyatı 12,25 TL'ye düşüyor. Oyunun Deluxe Edition adlı daha fazla içeriğe yer veren sürümü ise 14,75 TL fiyatla satılmakta.

Cities: Skylines, eskiden oynadığımız klasikleşmiş strateji oyunu örneklerinin modern teknoloji ile buluşturulmuş hali olarak tanımlanabilir. Temelde bir şehir inşa etme ve yönetme oyunu olan Cities: Skylines'da bir belediye başkanı gibi şehrinizin imar politikasını yönetiyor, altyapı hizmetlerini sağlamaya çalışıyor ve şehir sakinlerini memnun ederek nüfusunuzun şehirden kaçmasını engellemeye çalışıyorsunuz.

Kendi şehrinizi yoktan var edeceğiniz bir oyun olan Cities: Skylines'da birçok farklı konu ile aynı anda ilgilenmeniz gerekcek. Kanalizasyon problemleri, trafik, içme suyu, eğitim, elektrik, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri, sosyal aktiviteler gibi konularda kendi çözümlerinizi üretirken kendi şehrinizi ve hayalinizdeki yaşam stilini de inşa etmiş olacaksınız.

Eğer strateji ve simülasyon oyunlarını seviyorsanız Cities: Skylines denemenizi tavsiye ediyoruz. Oyunun Steam sayfasına gitmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler!