Cities: Skylines ve Insurgency Ücretsiz Oynanabilecek

Malumunuz COVID-19 nedeniyle zamanımızın büyük bir bölümünü bilgisayarlarımızın ve konsollarımızın başında geçiriyoruz. Oyun geliştiricileri ve yayıncılar bizler için yeni yeni fırsatları sunmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi bu hafta sonu da iki yeni seçeneğiniz var.

Paradox Interactive Cities: Skylines oyununu, New World Interactive de Insurgency: Sandstorm oyununu Steam üzerinden ücretsiz olarak indirip hafta sonu boyunca oynayabileceksiniz. Insurgency: Sandstorm için 1 Nisan 2020 Çarşamba gününe kadar, Cities: Skylines için ise 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar sürenizin olduğunu söyleyeyim.

Steam'de iki ücretsiz oyun

Cities: Skylines, modern bir açık dünya şehir kurma simülasyonu ve gerçekçi bir şehir kurabilmek için yeni oynanış elementleri barındırıyor. Yollar ve yapılar inşa ederek şehrinizi büyütürken, ulaşımın kolay sağlanabilmek ve trafiği rahatlatabilmek için toplu taşıma araçları eklemeniz mümkün ama aynı zamanda şehrinizde yaşayan insanların da ihtiyaçlarına da kulak vermeniz gerekiyor. Mesela iş hayatına atılabilmeleri için eğitim görmelerini sağlamanız ve park gibi sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturarak daha fazla mutlu yaşam sürmelerine olanak tanıyabilirsiniz.

Insurgency: Sandstorm ise takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyunudur. Çok oyunculu tarzda olmasına rağmen, Orta Doğu bölgesinde kurgusal bir modern savaştan dolayı harabeye dönmüş mekanlarda görev odaklı bir ilerleyiş sunuyor. Devamlı olarak yayınlanan güncellemeler ile yeni silahlar, yeni haritalar, yeni modlar ve halat çekme tarzında PvP modu eklenmişti. Son yayınlanan v1.6 güncellemesi ise tam mod desteğine ek olarak Power Plant isimli yeni bir harita ve Domination modunun bütün haritalarda seçilir olmasını sağlamıştı.

Steam mağazasında 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar Cities: Skylines % 80 indirimle 9.8 TL, Cities: Skylines Deluxe Edition % 75 indirimle 14.75 TL ve Cities: Skylines Collection da % 51 indirimle 195. 31 TL'ye satılacak. Öte yandan Insurgency: Sandstorm da 1 Nisan 2020 Çarşamba gününe kadar % 50 indirimle 42.5 TL'ye satılacak.