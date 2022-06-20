Citroen Ami Satışa Çıktığı Gibi Tükendi

Citroen, elektrikli ulaşıma yeni bir alternatif getirmek amacıyla 2020'de Ami'yi duyurmuştu. Kompakt tasarımı, düşük enerji tüketimi ve en önemlisi de uygun fiyatıyla ülkemizdeki kullanıcıların büyük ilgisini çeken arabanın Türkiye'de pazara sürüleceği gün merakla bekleniyordu.

Citroen Ami'nin 2021 yılının sonuna doğru kurumsal satışına başlanmıştı. Geçtiğimiz gün ise 219 bin TL'den bireysel satışa sunulan araç dakikalar içinde tükendi. İlk etapta 50 adet teslimat planlayan firma, şu an talepleri karşılayamıyor. Aracı satın almayı başaran şanslı 50 kişi ise Türkiye'nin en ucuz otomobilinin teslimat gününü bekliyor.

Türkiye'nin En Ucuz Otomobili

Citroen Ami aslında bir elektrikli bisiklet olarak tanıtılmıştı. Hatta Avrupa'da Citroen Ami'yi kullanmak için ehliyete ihtiyacınız yok! Fakat ülkemizdeki yönetmeliklere göre bu sınıfa giremeyen araç, otomobil olarak sınıflandırıldı. Araç, bu sayede Türkiye'nin en ucuz otomobili sıfatını kazandı.

Şehir içi ulaşım için oldukça rahat bir kullanım sağlayan araç, enerji tasarrufu sayesinde cepleri yakmıyor. Tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar %100 elektrikli sürüş imkanı sağlayan Citroen Ami, 220 Volt standart şehir elektriği ile şarj edilebiliyor.

Citroen Ami Özellikleri