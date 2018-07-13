Citroen’den Yol Tutması Sorununa Gözlüklü Çözüm

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tatil heyecanı başladı ve seyahatler yoğunlaştı. Seyahat etmek her ne kadar eğlenceli olsa da yolculuk esnasında akıllı telefonlarımızla veya tabletlerimizle ilgilenirken çoğu zaman “yol tutması” sorunu yaşarız.

Avrupa’da 30 milyondan fazla kişinin bu problemi kronik olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş durumda. Dünya genelinde ise her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez yol tutması sorunu yaşadığı biliniyor. Ancak Citroen’in geliştirdiği yeni gözlükler bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.

Citroen, “Advanced Comfort” programıyla otomobil konforu alanında oldukça yaratıcı birçok yeniliğe imza atıyor. Başarılı marka şimdi de yol tutması sorununu ortadan kaldırmak amacıyla “Seetroen” isimli yeni bir gözlük üretti.

Citroen, Seetroen gözlüklerini geliştirirken denizciler için geliştirilmiş olan başka bir çözümden yola çıktıklarını söylüyor. Şirket yeni gözlükleriyle, otomobil, otobüs veya tren seyahatlerinde yol tutması sorununu ortadan kaldırdığını belirtiyor.

Gözlüklerde, “Boarding RingTM” teknolojisi kullanılıyor. Patentli bu teknoloji sayesinde yol tutması problemi %95 oranında ortadan kalkıyor. Yeni gözlükte, gözlüğün ön ve yan taraflarında gözlüğü çevreleyen sıvılar yer alıyor. Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden oluşturuluyor ve bulantı probleminin önüne geçiliyor.

Gözlüğün, Citroen'in konfor felsefesine uygun olarak, yüksek teknolojili yumuşak dokulu beyaz plastik malzemeden üretildiği belirtiliyor. Citroen, Seetroen gözlüklerinin tasarımı için Paris'te yer alan kolektif tasarım stüdyosu “5,5” ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.