Civilization 6'ya Battle Royale Modu Geliyor

Son zamanların oyun pazarının en çok sevilen türlerinden olan battle royale artık Civilization 6'da da olacak. İşte yeni Civilization 6 Red Death modu.

Geçtiğimiz günlerde geliştirici Firaxis tarafından yapılan açıklamaya göre Civilization 6'ya battle royale temelli bir güncelleme gelecek. Bildiğimiz PUBG veya Fortnite gibi olmayacak olan bu güncellemede, strateji ve aksiyon birleştirilmeye çalışılmış.

Red Death ismiyle sunulan yeni güncellemenin temelinde kıyamet sonrasında bir haritada hayatta kalmaya çalışan 12 oyuncu bulunuyor. Red Death modunda oyuncular hem kendi gruplarını geliştirmeye, hem de gerekli sivilleri hayatta tutmaya çalışacak. Ayrıca kendilerini yok eden gezegenden kurtaracak bir uzay gemisi için yarışırken, diğer oyuncularla da savaşacaklar.

Battle royale modunu kendine göre düzenleyen ve Red Death ismiyle sunan geliştirici, yeni güncellemisini ücretsiz olarak dağıtacağını dile getirdi. Ancak karakterlerin hangi özelliklere sahip olacağı, haritaların türü ve özellikleri henüz bilinmiyor.