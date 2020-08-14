Civilization VI Android Platformunda Yayımlandı! Hemen İndirin

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan sıra tabanlı strateji türündeki Civilization VI Android platformunda yayımlandı. Android işletim sistemine sahip olan cihazınız üzerinden Civilization VI'yı indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Civilization VI ile ilgili detaylar haberimizde.

Civilization VI Android Sürümü Ücretsiz mi?

Sıra tabanlı strateji türündeki Civilization VI, özellikle PC platformunda dünya genelinde oldukça popüler bir video oyunudur. Civilization VI PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, iOS ve Linux platformlarının ardından Android'e geldi. Peki, Civilization VI isimli video oyunu Android platformunda nasıl görünüyor?

Çok başarılı grafiklere sahip olan Civilization VI oyununun Android sürümü menüler, seçenekler, liderler, raporlar ve diğer içerikler bakımından PC sürümüne oldukça benziyor. Android sürümde bazı animasyonlar kaldırıldı veya başka bir deyişle oyun mobil platformda daha basit hale getirildi. Popüler sıra tabanlı strateji oyununun Android sürümünde kare hızı 30 fps'de kilitlendi.

Civilization VI, sıra tabanlı strateji oyunu olduğundand olayı büyük ekranlı bir akıllı telefon veya tablet tercih etmek daha keyifli vakit geçirmenize olanak sağlayabilir. Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 855 işlemcinin Civilization VI oyununu sorunsuz bir şekilde çalıştırdığı ifade ediliyor. Güçlü donanıma sahip bir akıllı telefonunuz yoksa Civilization VI'yı oynarken sorun yaşayabilirsiniz.

Civilization VI'nın ilk 60 turunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 60 turu ücretsiz olarak oynadıktan sonra tam sürüm için 20 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Civilization VI'nın iki adet genişleme paketi bulunuyor ancak bu paketler çok daha pahalı olduğunu belirtelim. Rise and Fall genişlemesi 30 dolar ve Gathering Storm genişlemesi 40 dolar fiyat etiketine sahip.