Çizgi Romandan Uyarlama Netflix Dizisi Locke and Key'den Özel Video

Netflix’in çizgi romandan uyarlanan yeni korku dizisi Locke and Key için yeni video yayınlandı. 1. sezonu 7 Şubat’ta yayınlanacak dizi heyecanla bekleniyor.

Amerikalı hikaye ve roman yazarı Stephen King’in çocuğu Joe Hill’in yazdığı, Gabriel Rodriguez’in çizdiği, IDW Publishing tarafından yayınlanan Amerikan çizgi roman serisi Locke & Key, Netflix’te dizi olarak yayınlanacak. Kadrosunda Darby Stanchfield (Scandal) Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT ve IT 2) Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) Rendell Locke, Laysla De Oliveira Dodge, Thomas Mitchell Barnet Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) Gabe ve Coby Bird Rufus Whedon karakterlerine hayat veren korku dizisi aşk, kayıp ve güçlü aile bağlarını anlatan bir olgunlaşma hikayesini konu alıyor. Carlton Cuse (Lost, Bates Model) ve Meredith Averill (Tepedeki Ev) tarafından hayata geçirilen dizinin ilk bölümü 7 Şubat’ta gösterimde olacak.

Netflix Locke & Key resmi fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Netflix tarafından “Locke and Key - Çizgi Romandan Ekranlara” başlığıyla paylaşılan yeni videoda diziyi Baş Yapımcı Çizgi Roman Ortak Yaratıcısı Joe Hill, Dizi Sorumlusu/Baş Yapımcı Carlton Cuse, Çizgi Roman Ortak Yaratıcısı Gabriel Rodriguez ve Dizi Sorumlusu/Baş Yapımcı Meredith Averill’den dinliyoruz.