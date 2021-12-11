Clockwork Aquario Oyunu Lansmanından 30 Yıl Sonra Çıkış Yaptı

Westone Bit Entertainment'ın uzun süredir kayıp olan arcade oyunu Clockwork Aquario 30 yıl aradan sonra Avrupa'da piyasaya sürüldü. ININ Games ve Strictly Limited Games yayıncılarının çabaları sayesinde bir proje daha gerçeğe dönüştü.

Geçen hafta PS4 ve Nintendo Switch oyuncuları Clockwork Aquario'nun Avrupa lansmanına tanıklık etti. Ancak Kuzey Amerika pazarı gelecek haftaya kadar beklemek zorunda.

Bu lansmanı özel kılan durum ise bir oyunun 30 yıl sonra çıkış yapması oldu. Lansman, oyunculara 30 yıldır yapım aşamasında olan bir oyunun keyfini çıkarmasına izin verdi. Uzun zaman oldu ama beklemeye kesinlikle değdi gibi görünüyor.

Oyunun geliştirme aşamasındaki belgelenmiş gecikmesi (proje aslında 1991'de başladı) bir Guinness Dünya Rekoru kazanmasına yol açtı. Yani Clockwork Aquario, artık bir video oyunu projesinin başlangıcı ile son sürümü arasındaki en uzun süre rekorunu resmen elinde tutuyor.

30 yıllık bekleme Clockwork Aquario'ya Guinness Dünya Rekoru getirdi

Clockwork Aquario'nun ilk gelişimi 1991'de başladı. Efsanevi şirket Westone tarafından geliştirilen son atari oyunuydu. 3D oyunların ve hakimiyet için yarışan diğer türlerin ortaya çıkmasıyla Clockwork Aquario'nun gelişimi iptal edildi.

Yaklaşık 30 yıl sonra ININ Games ve Strictly Limited Games -popüler ama aynı zamanda unutulmuş veya hiç piyasaya sürülmemiş retro yapımları korumaya adanmış iki şirket- bu video oyunu hazinesini ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirdi.

Clockwork Aquario'yu hayata geçirmek amacıyla Westone'un kurucu ortağı ve efsanevi Wonder Boy'un yaratıcısı Ryuichi Nishizawa gibi orijinal Westone ekibinin üyelerinden oluşan bir geliştirme ekibi bir araya getirildi.

Oyunla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Tutkulu retro oyun hayranlarından oluşan motive bir ekip ve Clockwork Aquario'nun orijinal yaratıcıları ile, kayıp arcade oyununun hak ettiği sürümü alması, çekiciliğinden hiçbir şey kaybetmemesi, ancak köklerine sadık kalması sağlandı." denildi.

Bu arada, Clockwork Aquario dünya rekorunu 14 yıl 44 gün boyunca geliştirildiği bildirildikten sonra şimdiye kadar unvanı elinde tutan Duke Nukem Forever'dan alıyor.

30 yıllık bir geliştirme döngüsünü yenmek için oldukça muhteşem bir şey gerekir. Peki ya siz Clockwork Aquario isimli bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.