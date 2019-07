Cloudflare Çöktü! Milyonlarca Siteye Erişim Sağlanamıyor

ABD merkezli içerik dağıtım hizmeti sunan Cloudflare'a bağlı olan tüm siteler çöktü. Cloudflare'a bağlı olan siteler 502 ağ geçidi hatası vermekte

Başta Tamindir.com olmak üzere Discord, Medium ve diğer Dünya genelindeki büyük web sitelerine erişim ne yazık ki sağlanamadı. Cloudflare hatırlarsınız ki geçtiğimiz haftalarda da çökmüş, Dünya durma noktasına gelmişti.

Dünya çapında pek çok sitenin altyapısını oluşturan DNS sağlayıcısı Cloudflare'da yaşanan teknik sorundan dolayı site girişleri ve diğer hizmetlerde kesintiler yaşandı. Yaklaşık 35 dakika süren kesintinin ardından Cloudflare yeniden hizmet vermeye başladı.

Cloudflare'da yaşanan sorunların siber saldırılardan dolay olduğu söylenmekte ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Cloudflare yaptığı açıklamada "Kullanıcılar, Cloudflare'daki sitelere erişirken 502 hatayla karşılaşıyor olabilir. Sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi. Sorun şimdilik düzelmiş gibi görünüyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Güncelleme 02.07.2019 Saat: 17:40

Cloudflare kurucu ortağı ve CEO'su olan Matthew Prince konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Matthew Prince attığı tweet'te "CPU kullanımındaki büyük artış, birincil ve yedekleme sistemlerinin çökmesine neden oldu. Bu sorun tüm hizmetleri etkiledi. Henüz bir siber saldırı ile ilgili kanıt yok." dedi

Massive spike in CPU usage caused primary and backup systems to fall over. Impacted all services. No evidence yet attack related. Shut down service responsible for CPU spike and traffic back to normal levels. Digging in to root cause.