Cloudflare'in 1.1.1.1 DNS Hizmetine Ücretsiz VPN Ekleniyor

Geçtiğimiz Kasım ayında gizlilik odaklı sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği 1.1.1.1 DNS hizmetine ücretsiz VPN eklendi. Warp ismindeki yeni VPN sistemi hız vaadiyle öne çıkıyor.

Mevcut mobil ağınızdan daha hızlı DNS sorgularını çözmek için Cloudflare ağını kullanarak mobil veri hızına odaklanan 1.1.1.1 DNS hizmetine Warp adında ücretsiz bir VPN eklendi. Cloudflare tarafından oluşturulan ve trafiğinizi daha hızlı hale getiren Warp, gizliliğe de önem veriyor.

Cloudflare'in normal bir VPN uygulamasına kıyasla pilin boşalmasını azaltacağını iddia ettiği TelGuard VPN protokolünü kullanan Warp VPN, içeriği mümkün olduğunda verileri önbelleğe alarak ve sıkıştırarak veri kullanımını azaltacağını da iddia ediyor.

Cloudflare, Warp VPN'de kullanıcı tarafından tanımlanabilir herhangi bir veri yazılmadığını ve kullanıcıların reklamlar için kullanılmayacağını söylüyor. Warp para kazanmak için serbest bir modelle öne çıkıyor. Ayrıca hız ve güvenirliği hassas bulan kullanıcılar Warp+ satın alabilecek.