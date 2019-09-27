Cloudflare, Warp VPN'i Yayınladı! Hemen İndirin

Cloudflare, geçtiğimiz yıl yayına aldığı 1.1.1.1 DNS hizmetine ücretsiz olarak kullanılabilen VPN ekledi. WARP ismindeki yeni VPN hizmetini kullanmak oldukça kolay.

Cloudflare yayınladığı blog yazısında "VPN'i yayınlamamız çok uzun sürdü, üzgünüz" dedi ve WARP VPN'i sonunda yayına aldıklarını açıkladı. Cloudflare tarafından oluşturulan ve trafiğinizi daha hızlı hale getiren WARP, gizliliğe de oldukça fazla önem vermekte. WARP VPN'i kullanırken herhangi bir reklam ile karşılaşmamaktasınız.

WARP VPN ile Wi-Fi ve hücresel ağ arasında geçiş yapsanız bile bağlantınız kesilmiyor. WARP VPN, iki farklı sürüme sahip. Bir tanesi ücretsiz sürüm bir diğeri ise ücretli sürüm. Ücretsiz sürüm ile ücretli sürüm arasında hız farkı bulunuyor. WARP Plus ile daha yüksek hızlar elde edilmekte ve internet bağlantınız uzun süre boyunca şifrelenmekte.

WARP VPN Plus ayda 9.99 dolar karşılığında kullanılabiliyor. Cloudflare, uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan kullanıcılara 1GB kotalı WARP Plus hizmetini hediye etmekte. WARP VPN uygulaması cihazınızın bataryasını çok fazla harcamamakta. Reklamsız, hızlı ve ücretsiz en iyi VPN uygulamaları arasında yerini alan WARP VPN'i kullanmakta oldukça basit.

WARP VPN'i cihazınıza indirmek için hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.