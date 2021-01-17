Cloverfield Filmi Neden Bazı Seyircileri Hasta Etti?

Cloverfield filminin çekiminde el kamerası tekniğine başvurulması, ekranın sürekli olarak titremesine yol açmış ve bu da seyircileri filmin içine daha çok çekmesine sebep olmuştu. Bu çekim stili aynı zamanda şaşırtıcı miktarda hastalığın yaşanmasına neden oldu. Bu filmden sonra çekilen korku filmleri ise mide bulantısına sebep olabileceği konusunda seyircilere uyarıda bulunmak zorunda kalındı.

Bilim, Cloverfield Filminin Neden Hasta Ettiğinin Yanıtını Verdi

2008 yapımı bilim kurgu filmlerinden Cloverfield’ın sürekli olarak titreyen bir kamera ile çekilmesi, geçmişte sinema tarihine hem olumlu hem de olumsuz anlamda yeni bir soluk getirmişti. Bu filmi izleyen seyircilerin çoğu nedensizce hasta oldu. Bu hastalıkla o kadar sık bir şekilde karşılaşılmaya başlandı ki bu filmin ardından gelen birçok korku filmi mide bulantısına neden olabileceği konusunda seyircileri uyarmak zorunda kaldı.

Cloverfield hastalığının arkasındaki neden uzunca bir zaman bir soru işareti olarak kalmıştı. Bilim, 2008 yapımı bu filmin neden bazı insanların mide bulantısı gibi sorunlar yaşadığının cevabını verdi.

Film, yeni işe gidecek bir arkadaşına veda partisi düzenlemek isteyen bir grubu takip ediyordu. Hudson Platt (T. J. Miller) isimli arkadaşları, veda partisini unutulmaz hale getirmek amacıyla kayıt altına almak için kendi kamerasını kullanıyordu ancak denizden gizemli bir canavar çıkıp şehri yerle bir etmeye başlayınca kameranın bırakılıp kaçılması gerekirken Hudson Platt’ten böyle bir hamle gelmemişti. Canavar onu yakalandığında kamerayı tutmaya devam etmişti.

Hiç ara vermeden titreyen kamera, korku filmine bir miktar özgünlük kattı ancak el kamerası olması nedeniyle çok sallanan ekran birçok seyircinin “Cloverfield hastalığı” olarak bilinen hastalığa yakalanmasına neden oldu. Bilime göre bu hastalığın nedeni, bu tür bir çekim tekniğinin kişinin beynine karmakarışık sinyaller göndermesi.

Beyne karışık sinyaller gönderilmesi ise vücudun belirli bölümlerine gönderilen çeşitli mesajlarla birlikte harekete geçiriyor. Seyirci bunun sonucunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve titreme gibi sorunlara maruz kalabiliyor. Bu hastalığa maruz kalan insanlar, semptomları o kadar şiddetli hissetmeye başladı ki salonu terk etmek zorunda kalanlar bile oldu.