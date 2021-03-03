Clubhouse Alternatifi Twitter Spaces Özelliği Android'e Geliyor

Clubhouse alternatifi Twitter Spaces özelliği, Android işletim sistemine sahip cihazlara gelecek. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, Space özelliğinin Android'deki test süreci başladı. Yeni özelliğe ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Clubhouse Alternatifi Twitter Space Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Son zamanlarda internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı. Uygulamada neler olup bittiği hakkında fikir sahibi olmak için öncelikle bir davet koduna ihtiyacınız vardır. Bu da uygulamaya olan ilgiyi önemli ölçüde arttırıyor.

16 Şubat 2021 itibarıyla 8 milyondan fazla indirme syısına ulaşan Clubhouse, kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından bazı şirketler Clubhouse benzeri uygulamalar çıkarmaya hazırlanırken bazıları ise söz konusu özelliği kendi uygulamalarına entegre etmek için kollarını sıvadı. Aynı durum, geçmişte Snapchat'in Hikayeler özelliğinde de yaşanmıştı. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gibi uygulamalar Hikayeler özelliği almıştı.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler sosyal ağ Twitter, bu kez son zamanların en popüler sosyal medya platformunu kendi uygulamasına entegre etmek için kollarını sıvadı. 2020 yılının aralık ayından itibaren yalnızca bazı iOS kullanıcıları, Twitter Spaces özelliğine erişmeye başlamıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özelliğin beta süreci Android cihazlarda da başladı. Böylece Android kullanıcıları da tıpkı iOS kullanıcıları gibi sohbet odalarına katılabilecek ve sesli iletişime dahil olabilecek. Sosyal ağ tarafından paylaşılan bilgilere göre Android işletim sistemine sahip cihazlarda oda açma özelliği çok yakında etkinleştirilecek. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı Clubhouse'taki gibi kendi odalarını oluşturabilecek.

Clubhouse her ne kadar kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etse de Android platformunda yer almıyor. Bu sebepten ötürü Android kullanıcıları uygulamaya erişemiyor. Dolayısıyla Spaces özelliği, Android'de büyük bir başarı elde edebilir.

Clubhouse benzeri uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Xiaomi de geçtiğimiz günlerde MiTalk isimli ses tabanlı sosyal ağını tanıtmıştı. Şu anda yalnızca Xiaomi çalışanlarının erişebildiği MiTalk uygulaması, çok yakında açık beta sürecine başlayacak.