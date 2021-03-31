Clubhouse Android Sürümünü Bekleyenlere Spotify'dan Alternatif!

Clubhouse Android sürümü uzun bir zamandan beri Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Spotify'ın son satın alımı ile Clubhouse'a doğrudan rakip olacak bir projenin sinyalleri yakıldı.

Clubhouse Android Alternatifi Spotify'dan Geliyor

Spotify geçtiğimiz gün yayına aldığı blog yazısında şirketin Locker Room'un geliştiricileri Betty Labs'ı satın aldığı duyuruldu. Şirketin son satın alımının hedefinde Locker Room'u önümüzdeki aylarda Clubhouse alternatifi olarak kullanmak için planlarına dahil etmek var.

Spotify Ar-Ge Şefi Gustav Söderström, "İçerik oluşturucuları ve hayranlar, Spotify'da canlı formatlar istiyor ve bunu yakında platformumuzdaki yüz milyonlarca dinleyiciye ve içerik oluşturucusuna sunacak olmamızdan çok heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Söderström, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın zaten müzik ve podcast gibi benzersiz sesli deneyimler için Spotify'a döndüğünü, bu yeni canlı ses formatının ise kullanıcıların isteğe bağlı olarak kullanabileceğini ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak bir format olacağını söyledi.

Spotify, Locker Room'u daha büyük bir içerik oluşturucusu ve hayran topluluğu için gelişmiş bir canlı ses formatına dönüştürme planlarını önümüzdeki birkaç ay içinde eyleme koymaya başlayacağını duyurdu.

Şirketin blog yazısında yeni özelliğin içerik oluşturucularının izleyiciler ile eş zamanlı olarak iletişim kurmasına yardımcı olabilecek sayısız seçenek içereceği bilgisine yer verildi ve hayranların dünyaca ünlü yazarlara, müzisyenlere, şarkı yazarlarına, podcast yayıncılarına ve çok daha fazlasına soru sorma olanağının sağlanacağı vurgulandı.

Betty Labs Kurucusu ve CEO'su Howard Akumiah, Betty Labs'ın Spotify tarafından satın alınması hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spotify ile güçlerimizi birleştirmekten ve sesin geleceğini inşa etmeye katkı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Hizmetimize daha fazla yatırım yaparak ses tabanlı iletişim kurma deneyimini Spotify kitlesine sunacağız. İçerikleri çeşitlendireceğiz ve topluluğumuzu büyütmeye devam edeceğiz."

Son olarak Spotify'ın Clubhouse'a rakip olmak isteyen tek dev olmadığını da belirtmek gerekiyor. Spotify'ın haricinde Twitter, Facebook ve hatta Telegram dahi Clubhouse'a rakip olmak için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Örneğin Twitter kısa bir süre önce Spaces özelliğini kullanıcılara açık bir şekilde test etmeye başladı. Facebook da bu yıl çıkışını gerçekleştirmesi beklenen bir Clubhouse benzeri özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.