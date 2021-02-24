Clubhouse Android Sürümü Geliyor!

Clubhouse Android'e ne zaman gelecek? Bu soru, uzun bir zamandır Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin merak ettiği bir soru olmaya devam ediyor. Şirkette işe alınan Android geliştiricisinin attığı tweet ile sosyal medya kullanıcılarının cevabını en çok merak ettiği sorunun yanıtı da ortaya kısmen çıktı.

Clubhouse Android'e Ne Zaman Gelecek?

Şirketin kurucu ortakları Paul Davison ve Rohan Seth, pazar günü yaptıkları açıklamada Clubhouse uygulamasının haftalık 10 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu. Uygulama şu an yalnızca iOS kullanıcılarının kullanabildiği bir uygulama olmasına rağmen haftalık 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması, onun ne kadar popüler bir uygulama olduğunu başarılı bir şekilde gözler önüne sermişti.

Sosyal medya platformları içerisinde belki de TikTok'tan bile hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması bir Android yazılım geliştiricisini işe aldı ve şirketin Google'ın mobil işletim sistemine özel bir sürümün de geliştirilmeye başlandığını işaret etti.

Clubhouse'un bünyesine Android geliştiricisi olarak katılan Mopewa Ogundipe, salı günü kişisel hesabı üzerinden bir tweet paylaştı. Ogundipe, hesabında paylaştığı tweette şu ifadelere yer verdi:

"Bugün @joinClubhouse'daki ilk günümdü. Beni tanıyorsanız muhtemelen sadece iOS uygulamalarına dair düşüncelerimi biliyorsunuzdur. Bu yüzden Clubhouse'un Android'e taşımak için ekibe katılmaktan heyecan duyuyorum."

~some personal news~ (are we still doing that 👀)



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨ — Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021

CNBC'nin haberine göre Clubhouse ilk olarak Mart 2020 tarihinde piyasaya sürüldü ve o zamandan bu zamana şirket Silikon Vadisi'nin en popüler uygulamalarından biri haline geldi. Sosyal medya uygulamasındaki kullanıcılar, yeni teknolojiler ile ilgili konuşmak, popüler kültürü tartışmak, Elon Musk gibi konuşmacıları dinlemek, onlara soru sormak ve aklına gelebileceği herhangi bir konu hakkında sesli olarak sohbet etmek için odalarda toplanabiliyor.

Uygulama yalnızca davet edilen iPhone kullanıcılarının kullanabildiği ve Android kullanıcılarına açık bir uygulama olmamasına rağmen haftalık 10 milyondan fazla aktif kullanıcı elde ederek Silikon Vadisi'nin en başarılı uygulamalarından biri oldu.

Clubhouse'un kurucu ortakları Paul Davison ve Rohan Seth, uygulamanın ulaştığı haftalık aktif kullanıcı sayısını pazar günü kendi uygulamaları üzerinden duyurdu. Bu, uygulamanın aktif kullanıcı sayısının 24 Ocak'taki haftalık 2 milyon aktif kullanıcı sayısının 5 katına ulaştığı anlamına geliyor.

Clubhouse Android versiyonunun ne zaman çıkacağı henüz belli değil fakat şirketin Android yazılım geliştiricilerini ekibe dahil etmeye başlaması, uygulamanın yakın bir zamanda Android kullanıcılarıyla da buluşturulacağını gösteriyor.