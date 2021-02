Clubhouse Android Sürümü Geliyor!

Clubhouse Android'e ne zaman gelecek? Bu soru, uzun bir zamandır Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin merak ettiği bir soru olmaya devam ediyor. Şirkette işe alınan Android geliştiricisinin attığı tweet ile sosyal medya kullanıcılarının cevabını en çok merak ettiği sorunun yanıtı da ortaya kısmen çıktı.

Şirketin kurucu ortakları Paul Davison ve Rohan Seth, pazar günü yaptıkları açıklamada Clubhouse uygulamasının haftalık 10 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu. Uygulama şu an yalnızca iOS kullanıcılarının kullanabildiği bir uygulama olmasına rağmen haftalık 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması, onun ne kadar popüler bir uygulama olduğunu başarılı bir şekilde gözler önüne sermişti.

Sosyal medya platformları içerisinde belki de TikTok'tan bile hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması bir Android yazılım geliştiricisini işe aldı ve şirketin Google'ın mobil işletim sistemine özel bir sürümün de geliştirilmeye başlandığını işaret etti.

Clubhouse'un bünyesine Android geliştiricisi olarak katılan Mopewa Ogundipe, salı günü kişisel hesabı üzerinden bir tweet paylaştı. Ogundipe, hesabında paylaştığı tweette şu ifadelere yer verdi:

~some personal news~ (are we still doing that 👀)



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨