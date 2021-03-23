Clubhouse Android'e Ne Zaman Gelecek? İşte Açıklama!

Clubhouse Android'e ne zaman gelecek sorusu uzun bir zamandır Android kullananların merak ettiği bir soru olmaya devam ediyor. Peki, ilk olarak iOS kullanıcıları ile buluşturulan ve yoğun ilgi görmesinin ardından Android için de çalışmalara başlandığı duyurulan Clubhouse'un Android'e çıkacağı tarih ne zamanı gösteriyor?

Clubhouse Android'e Ne Zaman Gelecek Sorusu Yanıtlandı

Ses tabanlı sosyal medya uygulaması Clubhouse, geçen ay uygulamanın Android versiyonu için bir yazılım geliştiricisini işe almasının ardından sabırsızlıkla beklenen Android sürümünün mobil uygulama pazarına sürüleceğinin sözünü vermişti.

Clubhouse'un kurucu ortağı Paul Davison, pazar günü yapmış olduğu açıklamada şirketin uygulamanın Android'de olması için çok uğraştığını ancak bunun gerçekleşmesinin birkaç ayı bulabileceğini söyledi. Görünüşe bakılırsa uygulamanın Android versiyonu ilkbaharın sonlarında veya yaza doğru çıkabilir.

Clubhouse'un en büyük rakibi olmak için adımlarını hızlandıran Twitter Spaces de Clubhouse'un Android versiyonunun gecikmesinden yararlanan isimler arasında yer alıyor. Spaces'in haricinde şu anda Telegram, Instagram gibi birçok platform özellik üzerinde çalışmalarını tamamladı veya sürdürmeye devam ediyor.

Uygulamanın henüz resmi bir Android sürümünün çıkmaması, kötü amaçlı kişileri de harekete geçirdi. Siber suçlular, her internet kullanıcısının bildiği üzere kullanıcılara zararlı yazılımları indirmeye ikna etmek için birbirinden çeşitli yöntemleri uygulamaya devam ediyor. Bu kişilerin son yöntemi de şaşırılmayacak bir şekilde kötü amaçlı bir yazılımı Clubhouse uygulaması gibi göstermek oldu.

Bu kötü amaçlı yazılımlardan bir tanesi, Android kullanıcılarından Facebook, Twitter, Netflix, Outlook ve Amazon da dahil olmak üzere 450'den fazla çevrim içi hizmette kullanılan kimlik bilgilerini ele geçirme görevi üstleniyor.

Uygulamanın şu anda resmi bir Android sürümü bulunmuyor. Uygulamanın resmi bir sürümü çıkana kadar "Clubhouse Android indir" veya "Clubhouse android apk indir" gibi aramalar yapmaktan, uygulamanın Android sürümünü indirebileceğinizi iddia eden web sitelerinden uzak durmanızda fayda var aksi takdirde siber suçluların hedefindeki yeni kişi siz olabilirsiniz ve en nihayetinde cihazınızda sakladığınız bütün kişisel bilgileriniz bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir.

Peki, Clubhouse'un Android tarafındaki çalışmaları ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.