Clubhouse Davetiye Dönemine Son Nokta Kondu!

Clubhouse davetiye dönemi sona erdi. Bir anda ortaya çıkarak mobil kullanıcılarının büyük bir kısmının ilgisini üzerinde toplayan sesli sohbet uygulaması, son günlerde azalan popülaritesi ile bazı özelliklerinden vazgeçti.

Uygulama ilk ortaya çıktığı günlerde içeride neler olup bittiğine dair büyük bir merak vardı. Gerek Android gerek iOS kullanıcıları, uygulamaya erişmek için günde milyonlarca arama sorgusu gerçekleştiriyordu.

Clubhouse'u kullanmak isteyen bir kişinin yapması gereken ise her üyeye verilen sınırlı davet kodundan birine sahip olan kullanıcıdan bir davet kodu almaktı. Kullanıcı böylelikle davet kodunu girerek uygulamayı kullanma hakkı kazanabilecek ve çeşitli konular hakkında açılan odalara katılım sağlayıp kendi ilgi alanı ile aynı ilgi alanına sahip insanlarla sohbet edebilecekti.

Clubhouse Davetiye Dönemi Neden Bitti?

Bu uygulamayı çıktığı günden bu yana kullanmak istemiş ancak davet kodu gibi gereksinimlerden ötürü bir türlü kullanamamış kişiler artık Clubhouse'a davet kodu girmeden ya da bekleme listesine alınmadan doğrudan katılabilir. Uygulamanın bu tür şartları kaldırması ise piyasaya sürülüşünden 16 ay sonra beta sürümünden çıkmasından kaynaklanıyor. Uygulama artık herkese açık olarak kullanılabiliyor.

Şirket, kendileri için büyük bir dönüm noktası olan uygulamanın çıkış zamanını anmak için aşağıda görebileceğiniz yeni logosunu da tanıttı.

Clubhouse, kullanıcıların bağlantı paylaşma yolu ile arkadaşlarını uygulamaya kolaylıkla davet edebileceğini ve güzel bir sohbet ortamı oluşturabileceğini belirtti. Şirket, uygulamada yarım milyon sesli sohbet odası olduğunu ve Clubhouse Android uygulamasının mayıs ayında indirmeye açılmasından bu yana 10 milyon kişinin daha üye olarak uygulamanın bir kullanıcısı olduğunu ileri sürdü.

Uygulamaya geçen hafta bir doğrudan mesajlaşma özelliği eklendi ve Clubhouse topluluğunun şimdiden 90 milyon mesaj gönderdiği ifade edildi. Bütün bunlara ek olarak kullanıcılar her gün Clubhouse'ta 1 saatten fazla zaman harcıyor.

Sesli konuşma uygulamasının geliştiricileri, diğer sosyal medya uygulamalarının güncelleme yayımlama sıklığına benzer bir sıklıkla güncelleme yayımlayarak Clubhouse'u güncel tutmayı amaçlıyor. Geliştiricilerin takip etmek istediği güncelleme sıklığının ise iki haftada bir olması planlanıyor.

Uygulamanın alternatiflerinden ayırt edecek çok fazla özellik olmasa da rakiplerinin zaman içerisinde sayılamayacak kadar arttığı söylenebilir. Twitter, Facebook, Discord ve Spotify da dahil olmak üzere rakipleri, uygulama beta sürecinden çıkana kadar bir hayli çoğaldı ve Clubhouse'un bu şartlar altında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.