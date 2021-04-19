Clubhouse Değeri Belli Oldu! Ne Kadar Ediyor?

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından birisi haline gelen Clubhouse, özellikle pandemi döneminde oldukça geniş çaplı bir rağbet gördü. Peki herkesin dilinden düşürmediği bu uygulamanın değeri ne kadar? Clubhouse değeri ile dudak uçuklatmayı başardı.

Clubhouse Değeri Ne Kadar?

Clubhouse CEO'su Paul Davidson tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda şirket, dahil olduğu yatırım turunu dört milyar dolar değerleme ile tamamladı. Şirketin henüz ocak ayında bir milyar dolar değerleme aldığını göz önüne alırsak, birkaç aylık süreçte değerini dörde katladığını söyleyebiliriz. Üstelik tüm bunları bir kenara bırakıp Clubhouse'un henüz bir yaşında olduğunu düşünürsek, bu kısa sürede dört milyar dolarlık değerlemeye ulaşması da ayrı bir başarı olarak kabul edilebilir.

Clubhouse, mevcut durumda aylık on milyonu aşkın aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Üstelik uygulamanın yalnızca davet sistemi ile üye kabul ettiğini ve bir yılı aşkın süredir yalnızca iOS kullanıcılarının kullanabildiğini de hatırlatalım. Clubhouse tarafından elde edilen bu başarı; Twitter, Facebook, Discord, Spotify ve LinkedIn gibi şirketlerin de yeni politikalara yelken açmasına neden oldu. Bu nedenle Clubhouse, elde ettiği bu başarıyı sürdürebilmek adına sıkı bir şekilde rekabet etmek zorunda kalacak.

"Bu yıl ekibimizi dörde katlarken, altyapı sistemlerimizi sağlamlaştırırken, içerik oluşturucuların para kazanmasına destek sağlamak için Payments'ı beta olarak başlatırken ve Android lansmanına hazırlanırken; Clubhouse'u daha fazla insana ulaştırmak için daha yapılacak çok şey var."

Peki siz Clubhouse hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu uygulamayı hiç kullandınız mı ve kullandıysanız beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.